Merit Açık Tavla Şampiyonası 10.yılında yine zirvede

Merit Park ile Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğinde, dünyanın en büyük modern tavla organizasyonu olan 10. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası Merit Park Hotel’de gerçekleştirildi.

WBF Genel Sekreteri Marco Fornasir ve Federasyon Baş Direktörü Arda Fındıkoğlu önderliğinde gerçekleşen turnuvaya, 37 ülkeden ana kategorisinde 350’nin, toplamda 400’ün üzerinde oyuncu katıldı. Katılımcı ülkeler arasında, İran, Almanya, İsveç İngiltere, Gürcistan, KKTC, Rusya, Fransa, İtalya, Lübnan, Arjantin, Brezilya A.B.D. Finlandiya, Cebelitarık, Azerbaycan, Hollanda, Türkiye, Yunanistan da vardı. 12 Kasım 2023 tarihinde finali yapılan şampiyonanın, ödül havuzunda toplanan 350 bin Euro, dereceye giren oyuncular arasında paylaşıldı. Turnuvanın şampiyonu ise Rus rakibi Timur Azizov’u yenen Alman Jüergen Orlowski oldu. Şampiyon tavlacı 38 bin Euro’luk ödülün sahibi olurken ikinci finalist 17 bin Euro ödül kazandı.

Her sene olduğu gibi özel olarak tasarlanan tavla masası ve dalış ekipmanları ile mücadele edilen su altı tavlası Wetgammon’a ilgi ve katılım oldukça yüksekti.

Şampiyona ardından gerçekleşen renkli bir ödül törenine ve katılımcılar için özel olarak hazırlanan partiye katılarak kupa kaldıran oyuncular, doyasıya eğlenip turnuvanın stresini attılar.