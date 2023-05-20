Merdivenden düşen sahış ağır yaralandı!

Dün saat 06.30 sıralarında, Girne’de sakin Adnan İnanç (E-52) kalmakta olduğu iş yeri içerisinde bulunan yatağına ahşaptan mamul merdiven yardımı ile çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşerek ağır şekilde yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Adnan İnanç kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Ayağı kaldırıma takılıp düşen şahıs ağır yaralandı!

Dün saat 19.00 sıralarında, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, KKTC’de turist olarak bulunan Tacim Uzun (E-84), cadde üzerinde yürüdüğü sırada, ayağının kaldırıma takılması sonucu dengesini kaybedip düşerek başını kaldırıma çarpması neticesinde ağır şekilde yaralanmıştır. Tacim Uzun kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Girne’deki 6 işletme hakkında yasal işlem

Polis, bu sabahın ilk saatlerinde Girne’deki eğlence mekanlarını denetleyerek 6 işletme hakkında yasal işlem yaptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 3 işletmenin kapama saatlerine riayet etmediği, 2 işletmenin müzik izni saat 02.00'ye kadarken yayınına devam ettiği tespit edildi.

Bir işletmenin ise yetkili makamdan izni olmadan müzik yanını yaptığı belirlendi.

Bahse konu iş yerleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ercan’da sahte pasaport: 2 kişi tutuklandı!

Sahte Pakistan pasaportuyla ülkeye girmeye çalışan kişi Ercan Havalimanı’nda tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, dün öğle saatlerinde yurt dışında sahtelenmiş başka bir şahıs adında düzenlenen Pakistan pasaportunu görevli memura veren R.A.’nın (E-20) yanı sıra meselede, bağlantısı olduğuna inanılan Z.M.B.’nin de (E-45) tutuklandığını açıkladı.



Polis göz açtırmadı: Bir sürücü tutuklandı, 28 araç da trafikten men edildi

Polis denetimlerinde, sürat, cep telefonuyla konuşma ve alkol yine trafik suçlarının ilk sırasında yer aldı.

Polis bin 627 araç sürücüsünden 145’ini sürat, 45’ini cep telefonunda konuşma, 14’ünü alkol nedeniyle rapor etti. 1 sürücüye sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı, 327 sürücüye de diğer trafik suçları için yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 18 Mayıs’ta ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde bir sürücü tutuklanırken 28 araç da trafikten men edildi.