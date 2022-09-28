Mercedes Benz A Serisi Özellikleri ve İncelemesi

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Mercedes Benz A serisi için özünde küçük bir S-class demek mümkün. Mercedes’in tasarım dilinde alışkın olduğumuz lüks yaklaşım, A serisinde de kendini gösteriyor. Mercedes Benz A serisi özellikleri ve tasarımı ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Yüksek teknolojili iç alanı, turbo şarjlı ve dört silindirli motoruyla Mercedes Benz A serisi hem lüksü hem de performansı bir araya getiriyor.

BMW 2 serisi Gran Coupe ve Cadillac CT4 gibi rakiplere sahip olan A sınıfı giriş seviyesi kompakt lüks modeller arasında başı çeken modellerden birisidir. Araç oldukça eğlenceli bir sürüşe sahip. Lüksü ve performansı bir araya getiren modern giriş seviyesi modellerden birisi olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Mercedes Benz A Serisi Dış Tasarım

Mercedes Benz A serisi, oldukça atik ve dinamik bir görünüme sahip. Aracın ön tarafında son yıllarda bazı Mercedes modellerinde gördüğümüz noktalı ızgara tasarımı mevcut. Aracın arka tarafında benzer hareketli tasarım devam ediyor. Aracın bagaj kapağında yer alan dışarı yönlü çıkıntı daha fazla yere basma kuvveti sağlayarak ekstra performansı mümkün hale getiriyor. Mercedes Benz A Serisi görenlerin dönüp bir daha bakmak isteyeceği araçlardan bir tanesi. Mercedes Benz A serisi ölçüleri ise 4549 mm uzunluk, 1992 mm genişlik, 1446 mm yükseklik ve 2729 mm aks aralığı şeklinde.

Mercedes Benz A Serisi İç Mekan

Aracın dış kısmında gözler önüne serilen modern ve lüks tasarım, iç mekanda da etkisini gösteriyor. Mercedes Benz A Serisi’nde dikkatleri çeken unsur ise 7 inç büyüklüğündeki dijital ekran. Apple Car Play ve Android Auto destekleyen araç içi eğlence sistemi uzun yolculuğa çıkmayı düşünenler için ideal. Mercedes Benz A serisi Tıpkı 1 serisinde olduğu gibi “Hey Mercedes” isimli dijital pakete sahip. A serisinin içinde yer alan bazı özellikler onu neredeyse E Class Coupé seviyesine getiriyor. Aracın iç alanında sunduğu ferahlık bagajda da kendini gösteriyor. Mercedes benz a serisi bagaj hacmi 370 litre.

Mercedes Benz A Serisi Motor Seçenekleri

“Mercedes Benz A serisi hangi motoru kullanıyor?” sorusunun cevabı yeniliklere hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Mercedes A serisi yeni bir motor seçeneği ile geliyor. Sadece benzinli motora sahip olan yeni A serisi motoru 120 kW beygir gücüne sahip. Azami 230 km/h hıza çıkabilen araç kendisinden beklenmeyen bir atiklik gösteriyor. Mercedes Benz A Serisi teknik özellikleri ile göz kamaştırıcı bir model.

Latin Amerika’nın 2. El Otomotiv Devi Türkiye’de

Kurulduğu günden bu yana her yıl %100’ün üzerinde büyüme elde eden, toplamda 1,6 milyar dolarlık yatırım alan ve son şirket değerlemesi 8,7 milyar dolar olan KAVAK, Türkiye’de 18 araç alım satım noktası ile faaliyetlerine başladı. 2. el araç alım satım süreçlerinde araç sahiplerinin menfaatlerini korumaya odaklanan sistemi ile hizmet veren CARVAK, İstanbul’da bulunan aylık 2000 araç yenileme kapasiteli merkezinde araçların satışa çıkmadan önce sıfır standartlarında bakımlarını yapıyor.

Şirket 15 aya varan garantili satış, yerinde finansman desteği, avantajlı kasko ve sigorta teklifleri ile araç alanların tüm gereksinimlerini güvenilir bir şekilde karşılamasına imkân sunuyor. Dünyaca ünlü finans kuruluşları ile yaptığı anlaşmaları, Türkiye’de de yapmaya devam eden şirketin Yapı Kredi, Akbank, Garanti Bankası gibi finans kuruluşları ile gerçekleştirdiği anlaşmalar sayesinde yerinde finansman desteği araç kredisi kullanmak isteyenler için oldukça avantajlı teklifler sağlıyor. CARVAK güvencesiyle hayallerinizdeki araca sahip olmak için CARVAK internet sitesini incelemeyi unutmayın.