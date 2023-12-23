Menşe İsmi Korumalı hellimle ilgili yine anlaşmazlık

Kıbrıs’ın güneyinde Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellimle ilgili yine anlaşmazlık olduğu ve peynir üreticilerinin, 10 Ocak’ta peynir imalathanelerinin kapısına kilit vuracağını açıkladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, MİK hellimlerinin temelinde bir süredir duran saatli bombanın patladığını ve üretim-ticaret zincirinde bulunan müdahil tarafların, aralarındaki anlaşmazlıkları çözemediği gibi, ya Avrupa Komisyonu’nun görmezden geleceği, ya da MİK hellim üretmeyi beceremediği tespitine varacağı kararlar aldığını yazdı.

Gazete, Peynir Üreticileri Birliği’nin dün, Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) aracılığıyla, 2022’de MİK hellim için hayvan besicileri ve Tarım Bakanlığı ile imzaladıkları anlaşmadan caydıklarını açıkladıklarını ve 1 Ocak 2024’ten itibaren bu anlaşmanın kendilerini bağlamayacağını ilan ettiklerini kaydetti.

Peynir üreticilerinin bu kararı, 20 Ekim’de Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı, hellimde kullanılacak keçi-koyun sütü miktarının en az yüzde 19 olması gerektiğine dair genelge nedeniyle aldığını yazan gazete, üreticilerin bu anlaşmanın tek taraflı ihlal edildiğini ve yanlış değerlendirildiğini, bu nedenle de keçi-koyun sütünden üretilen ürünlere son vermek zorunda kaldıklarını ifade ettiklerini belirtti.

Habere göre peynir üreticileri, bu genelge doğrultusunda hellim üretemeyeceklerini, çünkü dönem dönem piyasadaki keçi-koyun sütünde azalma olduğunu ve bu dönemdeki keçi-koyun sütü oranının yüzde 10 olması gerektiğini açıkladı.

Peynir üreticilerin bu görüşünün, küçükbaş hayvan üreticileri tarafından kesin şekilde reddedildiğini belirten gazete, hayvan üreticilerinin de, peynir üreticilerinin anlaşmaya uymamak için bahaneler sunduğunu savunduğunu kaydetti.

Gazete, hayvan besicilerinin hukuk danışmanlarını, bu konuyu Avrupa Komisyonu’na şikayet etmesi için yetkilendirdiğini ve MİK hellimin yalnızca kağıt üzerinde kaldığı konusunda Tarım Bakanlığı ile peynir üreticilerini sorumlu tuttuğunu yazdı.

Haberde, Tarım Bakanlığı’nın ise tüm bu suçlamaları reddettiği ve söz konusu genelgenin, peynir üreticilerinin devlete yaptıkları yıllık beyanlar baz alınarak yayınlandığını kaydettiği belirtildi.

Gazete, meselenin burada bitmediğini ve büyükbaş hayvan besicilerinin de, MİK hellimi dosyası için Avrupa hukuk organlarına yaptıkları başvuruların sonucunu beklediğini yazdı.

Haberde, bu kararın da şubat ayında açıklanmasının beklendiği ifade edildi.