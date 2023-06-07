MEMUR-SEN’e yönelik “evrakta sahtecilik” iddiası…

► Haspolat İlkokulu’nda hademe olarak çalışan iki vatandaş, üye kayıt formu imzalamamalarına rağmen son 3 yıldır MEMUR-SEN’e üye edildiklerini ve maaşlarından her ay sendika aidatı kesildiğini iddia etti.

Ertuğrul SENOVA

Haspolat İlkokulu’nda hademe olarak çalışan iki vatandaş, üye kayıt formu imzalamamalarına rağmen son 3 yıldır Kıbrıs Türk Memur Sendikası’na (MEMUR-SEN) üye edildiklerini ve maaşlarından her ay sendika aidatı kesildiğini iddia etti.

İddialara ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan MEMUR-SEN Başkanı Akın Manga “üyelik formunu imzaladılar ama unutmuş olabilirler” diyerek, “Şikâyetleri varsa mahkemeye gitsinler” ifadelerini kullandı.

Ancak söz konusu üye kayıt formlarında yer alan bilgilerin hatalı olduğunu söyleyen iki çalışan, formun imza kısmında ise sadece isimlerinin yazıldığını, böyle bir form doldurmadıklarını söylüyorlar.

Haspolat İlkokulu’nda hademe olarak çalışan Yıldız Çalıkuşu, birkaç ay önce Maliye Bakanlığı’ndan maaşıyla ilgili bir belge almasıyla birlikte, üyelik formu doldurmadığı halde son 3 yıldır MEMUR-SEN isimli sendikaya üye olduğunu öğrendiğini iddia etti.

MEMUR-SEN’e üyeliğine ilişkin kayıt formunu araştırdığını ifade eden Çalıkuşu, kendisi tarafından doldurulmayan bir formla karşılaştığını ve söz konusu formda imza yerine sadece adının yer aldığını, doğum yeri ve numara kısmında yazanların ise yanlış olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Aynı okulda hademe olarak görev yapan Yıldız İğrek de iş arkadaşı Yıldız Çalıkuşu’nun durumu fark etmesi üzerine kendisinin de Maliye Bakanlığı’ndan kontrol ederek MEMUR-SEN’e üye olduğunun farkına vardığını iddia etti. İğrek, üyelik formunu kontrol ettiğini ve bilgilerin hatalı olduğunu, imza kısmında ise imza yerine isminin yazdığını gözlemlediğini iddia etti.

İki çalışan da duruma itiraz etmek için sendika ile iletişime geçtiklerini, bir sendika yetkilisinin kendilerini ziyaret ettiğini ve 3 yılda maaşlarından kesilen paranın yarısını ödemeyi teklif ettiğini, bu teklifi reddettiklerini iddia ettiler.

MEMUR-SEN Başkanı Akın Manga ise olaydan haberdar olduğunu söyledi, “Biz teklif ettik. Dedik ki hakkınız neyse, tüzük gereği yarısını geriye dönük ödeyelim, mağduriyet yaşanmasın. Kabul etmediler” dedi.

Sendika üyelik formlarında imza yerine isim olduğu ve bilgilerin hatalı olduğuna dair iddialar üzerine Manga, “Bu formu öyle veya böyle doldurdular ama bunu unutmuş olabilirler. Veya KAMU-İŞ bunları kışkırtmış olabilir. Birileri dürtüklüyor olabilir. Ben işimi tam ve garanti yaparım” ifadelerini kullandı.

Manga, “Mademki 3 yıldır habersiz şekilde sendikaya üyeler, neden 3 yıldır sendikanın gönderdiği hediyeleri alıyorlar? En güzel hediyeleri ben veriyorum. Güneş kremi, valiz, ruj dağıttım. Bu hediyeleri alırken akılları neredeydi? Hediyelerin üzerine MEMUR-SEN yazıyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Manga’nın “Mademki 3 yıldır habersiz şekilde sendikaya üyeler, neden 3 yıldır sendikanın gönderdiği hediyeleri alıyorlar?” sorusunu, iki çalışana yönelten YENİDÜZEN, “3 yıl boyunca, biz sesimizi çıkarana kadar hediye falan gelmedi. Ancak itiraz ettikten sonra bir sendika yetkilisi, bize hediyelerimizi getirmeyi unuttuğunu söyleyip bir valiz getirdi ama biz reddettik” yanıtını aldı.

Yıldız Çalıkuşu: “Eşim maliyeden belge almaya gitti, kağıtta iki sendikaya üye olduğum yazıyordu”

Haspolat İlkokulu’nda hademe olarak çalışan Yıldız Çalıkuşu, birkaç ay önce Maliye Bakanlığı’ndan maaşıyla ilgili bir belge almasıyla birlikte, üyelik formu doldurmadığı halde son 3 yıldır MEMUR-SEN isimli sendikaya üye olduğunu öğrendiğini iddia etti:

“Ben kendi rızamla KAMU-İŞ’e üye olmuş bir hademeyim. Birkaç ay önce eşim Maliye Bakanlığı’ndan maaşımla ilgili bir belge almaya gitti, geldiğinde bana kaç sendikaya üye olduğumu sordu, kağıtta iki sendikaya üye olduğum yazıyordu. Ama ben KAMU-İŞ dışında başka hiçbir sendikaya ait üyelik formuna imza atmadım.”

“Üyelik formunu araştırdım, altında imza yerine ismim var, telefon numaram ve doğum yerim yanlış”

MEMUR-SEN’e üyeliğine ilişkin kayıt formunu araştırdığını ifade eden Çalıkuşu, kendisi tarafından doldurulmayan bir formla karşılaştığını ve söz konusu formda imza yerine sadece adının yer aldığını, doğum yeri ve numara kısmında yazanların ise yanlış olduğunu gözlemlediğini söyledi:

“Üyeliğime dair formu araştırdım, altında imza yok, sadece ismim yazıyor. Formdaki telefon numaram yanlış, hatta doğum yerim bile yanlış. Adana yazıyor. Ben Kıbrıs doğumluyum.”

“Aynı yerde çalıştığım arkadaşımın da başına aynı olay geldi”

Aynı iş yerinde çalışan bir arkadaşının da başına aynı olayın geldiğini ifade eden Çalıkuşu, arkadaşının formundaki bilgilerin de yanlış olduğunu öne sürdü:

“Aynı iş yerinde çalıştığım bir arkadaşımın da başına bu olay geldi. Onun da numarası yanlış, imza kısmında adı yazıyor ve doğum yeri Urfa olmasına rağmen Adana yazıyor. Daha kim bilir kaç kişi haberi olmadan MEMUR-SEN’e kaydedilmiş ve yıllardır maaşlarından kesinti yapılıyor. Bunun adı hırsızlıktır.”

“İtiraz ettik, bir sendika temsilcisi geldi, 3 yıldır kesilen paranın yarısını verebileceklerini söyledi”

Arkadaşıyla birlikte bu duruma itiraz ettiklerini, son 3 yılda maaşlarından kesilen toplam tutarın hesaplarına geri yatırılmasını talep ettiklerini anlatan Çalıkuşu, itirazları üzerine bir sendika temsilcisinin kendileriyle görüşmeye gittiğini ve “paranın yarısını ödeyebileceklerini” söylediklerini dile getirdi:

“Arkadaşımla birlikte bu duruma itiraz ettik, paramızı geri istediğimizi söyledik, hesaplayıp bize geri dönüş yapmalarını istedik. Bir sendika temsilcisi geldi, istifa etmek için imza atmamız gerektiğini söyledi. Biz de itiraz ettik. Çünkü üye olmadığımız bir sendikadan nasıl istifa edelim? Geriye dönük paramızı geri ödeyin dedik, yarısını ödeyebileceklerini söylediler. Geri ödemezseniz mahkemeye ya da polise gideceğiz dedik. Biz 3 aydır şikayet ediyoruz, 1 Haziran’da bu görüşme gerçekleşti, geri döneceklerini söylediler, hala daha dönmediler.”

Yıldız Çalıkuşu: “Arkadaşım fark edince kontrol ettim, benim de üye olduğum ortaya çıktı”

Aynı okulda hademe olarak görev yapan Yıldız İğrek de iş arkadaşı Yıldız Çalıkuşu’nun durumu fark etmesi üzerine kendisinin de Maliye Bakanlığı’ndan kontrol ederek MEMUR-SEN’e üye olduğunun farkına vardığını iddia etti. İğrek, üyelik formunu kontrol ettiğini ve bilgilerin hatalı olduğunu, imza kısmında ise imza yerine isminin yazdığını gözlemlediğini söyledi:

“İş arkadaşımın fark etmesi sonucu ben de 3 yıla yakın bir süredir üye olmadığım sendika tarafından maaşımdan kesinti yapıldığını fark ettim. Öğreneli yaklaşık 3 ay oluyor. Ben hiçbir form doldurmadım. Doğum yerim Urfa, orada Adana yazıyor. Formda imza yok, imza kısmında sadece adım yazıyor.”

“Ayda 200 TL civarı para kesildi. Polise gitmeyi düşünüyoruz”

İş arkadaşıyla birlikte bu duruma itiraz ettiklerini, sendikanın temsilci gönderdiğini ve 3 yılda kesilen paranın yarısını ödeyebileceklerini ifade ettiğini anlatan İğrek, izinleri olmadan, maaşlarından her ay 200 TL civarı bir para kesildiğini öne sürdü:

“İtiraz ettik, sendika temsilcisi gönderildi. Kesilen paranın yarısını ödemeye hazır olduklarını söylediler. Tepki gösterdik. Bize döneceklerini söylediler. 2-3 defa aradık, dönmediler. Yurtdışında olduklarını söylediler. 1 haftadır haber bekliyoruz. Ayda en az 200 TL maaşımızdan kestiler. Polise gitmeyi düşünüyoruz.

MEMUR-SEN Başkanı Akın Manga:

“Şikâyetleri varsa mahkemeye gitsinler”

MEMUR-SEN Başkanı Akın Manga ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında iddiaları reddetti, “üyelik formunu imzaladılar ama unutmuş olabilirler” diyerek, “Şikâyetleri varsa mahkemeye gitsinler” ifadelerini kullandı.

Olaydan haberdar olduğunu söyleyen Manga, “Biz teklif ettik. Dedik ki hakkınız neyse, tüzük gereği yarısını geriye dönük ödeyelim, mağduriyet yaşanmasın. Kabul etmediler” dedi.

“Bu formu öyle veya böyle doldurdular ama unutmuş olabilirler”

Sendika üyelik formlarında imza yerine isim olduğu ve bilgilerin hatalı olduğuna dair iddialar üzerine Manga, “Bu formu öyle veya böyle doldurdular ama bunu unutmuş olabilirler. Veya KAMU-İŞ bunları kışkırtmış olabilir. Birileri dürtüklüyor olabilir. Ben işimi tam ve garanti yaparım” ifadelerini kullandı.

“Mademki 3 yıldır habersiz şekilde sendikaya üyeler, neden 3 yıldır sendikanın gönderdiği hediyeleri alıyorlar?”

Manga, “Mademki 3 yıldır habersiz şekilde sendikaya üyeler, neden 3 yıldır sendikanın gönderdiği hediyeleri alıyorlar? En güzel hediyeleri ben veriyorum. Güneş kremi, valiz, ruj dağıttım. Bu hediyeleri alırken akılları neredeydi? Hediyelerin üzerine MEMUR-SEN yazıyor” şeklinde konuştu.

“Birleri bu işe fesat sokmaya çalışıyor” diyen Manga, “Bu insanlar sendikanın tüm menfaatlerinden faydalandılar. Bu insanlara hediye gitti. O zaman ne söylemediler?” diye sordu.

“Hediyeleri aldılar” iddiası… “3 yıldır hiç hediye gelmedi, biz itiraz edince hediye gönderdiler, reddettik”

Öte yandan MEMUR-SEN Başkanı Manga’nın “Mademki 3 yıldır habersiz şekilde sendikaya üyeler, neden 3 yıldır sendikanın gönderdiği hediyeleri alıyorlar?” sorusunu, iki çalışana yönelten YENİDÜZEN, “3 yıl boyunca, biz sesimizi çıkarana kadar hediye falan gelmedi. Ancak itiraz ettikten sonra bir sendika yetkilisi, bize hediyelerimizi getirmeyi unuttuğunu söyleyip bir valiz getirdi ama biz reddettik” yanıtını aldı:

“Sesimi çıkarmaya başladıktan sonra bize bir valiz getirdiler. İçinde havlu ve ruj vardı, reddettik. Önceki yıllarda hiç göndermemişlerdi. Bize valizi getiren sendika temsilcisi, ‘bunca zaman size göndermeyi unuttuk hediyeleri getirmeyi, buyurun’ dedi. Olayı dillendirmeye başlayınca sus payı olarak getirdiklerini düşünüyoruz.”