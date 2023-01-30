MEMUR-SEN: “Maaş artışları ve vergi düzenlemesi ne olacak?”

Kamu çalışanları ve sigorta emeklilerine yansıtılacağı açıklanan hayat pahalılığı ile vergi dilimlerinin düzenlenmesini anımsatan Kıbrıs Türk Memur Sendikası Genel Başkan Akın Manga, neden Resmi gazetede hala açıklanmadığını sordu.

“Yarın ödenecek maaşlarda, hangi vergi matrahları esas alınarak vergi kesintisi yapılacak?” diyen Manga, hükümeti, aldığı karara sahip çıkıp uygulamaya çağırdı.

Akın Manga’nın açıklaması şöyle:

“19 Aralık 2022 tarihinde Başbakan SN. Ünal Üstel, Aralık ayı sonunda oluşan %37.75 oranındaki hayat pahalılığının emekli ve çalışanların maaşlarına yansıtılacağını açıklamıştı.

Bu uygulama ile az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasına yönelik vergi dilimlerinin düzenleneceği söylenmişti.

Bakanlar Kurulu vergi dilimlerinin düzenlenme kararını aldı. Ancak yarın çalışanların ödenmesi gereğine rağmen, Bakanlar Kurulu kararı neden halen resmi gazetede yayınlanmadı?

MEMUR-SEN olarak yarın ödenecek maaşlarda, hangi vergi matrahları esas alınarak vergi kesintisi yapılacak?

%37.75 HP uygulamasına paralel olarak, vergi dilimlerinde yapılacak düzenlemelerle, çalışanların net maaşlarında %43 ile %52 arasında artış gelecekti.

MEMUR-SEN olarak, Hükümet ve Maliye Bakanlığının aldığı kararın doğru bir karar olduğu inancındayız.

Hükümeti, aldığı karara sahip çıkıp uygulamaya çağırıyoruz.”