Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla, ülkede kanayan yaraya dönüşen atık sorununun giderek dayanılmaz bir hal aldığını belirtti. Mulla, “Memleketimizin içi dışı karardı” dedi.

Ülkedeki yasal olan tek çöp toplama alanının Güngör Katı Atık Tesisi olduğunu anımsatan Mulla, buna karşın dereler, ormanlar, boş araziler, yol kenarları ve hemen her yerin atıkların bırakıldığı birer çöplüğe dönüştüğünü belirtti. Buna devletin ve ilgili kurumların bu konudaki yetersizliği ile denetim noksanlığının neden olduğunu savunan Mulla, bu sayede her geçen gün yeni atık alanlarının oluştuğunu kaydetti.

Aldıkları ihbar üzerine Metehan bölgesinde yapılan gözlemde bölgede ciddi şekilde biyoçözünür olmayan ve temeli inşaat atıklarına dayanan bir çevre kirliliği daha tespit ettiklerini kaydeden Mulla, gerekenin yapılması için Çevre Dairesi’ne şikayette bulunacaklarını açıkladı.

Mulla, biyoçözünür olmayan maddelerin doğada kaybolmadığını ve başta insan sağlığı olmak üzere tüm canlıların sağlığını olumsuz yönde etkilediğini dile getirerek, “Ekosistem sağlığını bu derecede tehdit eden bu çevre kirliliği ve olası artışı kabul edilemezdir.” dedi.

Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“MEMLEKETİMİZİN İÇİ DIŞI KARARDI!

Ülkemizde kanayan bir yaraya dönüşen atık sorunu giderek dayanılmaz bir hal almaktadır. Öyle ki, ülkemizde yasal olarak tek çöp toplama alanı Güngör Katı Atık Tesisi olduğu halde dereler, ormanlar, boş araziler, yol kenarları ve hemen her yer atıkların bırakıldığı birer çöplüğe dönüşmüş durumdadır. Devletin ve ilgili kurumların bu konudaki yetersizliği ve denetim noksanlığı ne yazık ki bu soruna her geçen gün yeni örnek atık alanlarının oluşmasına neden olmaktadır.

İhbar üzerine dernek olarak 12.03.2021 Cuma günü Metehan bölgesinde yapmış olduğumuz gözlem sonucu bölgede ciddi şekilde biyoçözünür olmayan ve temeli inşaat atıklara dayanan bir çevre kirliliği tespit edilmiştir.

Biyoçözünür olmayan maddeler doğada kaybolmaz ve başta insan sağlığı olmak üzere tüm canlıların sağlığını negatif yönde etkiler. Ekosistem sağlığını bu derecede tehdit eden bu çevre kirliliği ve olası artışı kabul edilemezdir. Bu konuda gerekenin yapılması için Çevre Dairesi’ne şikayetimizi 15.03.2021 Pazartesi günü yapacağımızı belirtmek istiyoruz.

Gizem Mulla

Biyologlar Derneği Başkanı

Yönetim Kurulu Adına”