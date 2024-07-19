Meme Küçültme Ameliyatı Gözünüzü Korkutmasın

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Meme küçültme ameliyatı her ne kadar kadınların daha iyi bir estetik görünüme sahip olma amacıyla başvurduğu bir kozmetik ameliyat olarak düşünülse de, temelde rekonstrüktif bir ameliyat olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Memelerin normal olarak kabul edilenden çok daha büyük olması durumunda memeler irilikten dolayı sarkar. Buna bağlı olarak kadınlar boyun ağrısı, sırt ağrısı, duruş bozuklukları hatta kamburluk gibi istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalabilir. Sutyenin askıları memelerin ağırlığından dolayı kol sinirlerine baskı yapabilir. Buna bağlı olarak memeleri büyük kadınlar kollarda uyuşma sorunu da yaşayabilir.

Meme küçültme estetik ameliyatı sırasında memedeki fazla doku çıkarılır, memeler kişinin vücut ölçüleriyle uyumlu ve estetik bir görünüm sağlamak üzere yeniden şekillendirilir. Ameliyat sırasında fazla meme dokusuna ek olarak üzerindeki deri de çıkarılır ve meme başı yeni yerine konumlandırılır. Tüm bu nedenlere bağlı olarak meme küçültme ameliyatının kalıcı ve iyi sonuçlar sağlayarak kişinin ruh sağlığı üzerinde olumlu etki oluşturan ve kadınların yaşam kalitesini optimize eden bir prosedür olduğu açıkça ifade edilebilir.

Meme Küçültme Ameliyatında Doktor Seçimi Çok Önemli

Meme küçültme İstanbul ve diğer metropollerimizde farklı yaş gruplarından pek çok kadının hem yaşam kalitesini hem estetik görünümünü iyileştirmek amacıyla başvurduğu bir estetik cerrahi prosedürüdür. Genel anestezi altında gerçekleştirilen meme küçültme estetiği ameliyatı ortalama 1 ila 2 saat içerisinde tamamlanır. Ameliyat hasta özelinde planlanır ve en uygun tekniklerle uygulanır. Bu aşamada ameliyatı gerçekleştirecek estetik cerrahın uzmanlığı ve deneyimi çok önemlidir. Op. Dr. Evren İşçi meme estetiği ameliyatlarındaki başarılı ile öne çıkan bir isim olarak bu konuda başvurabileceğiniz ilk isimdir.

Meme küçültme ameliyatından sonra hastaların özel bir sutyen kullanması ve doktorlarının tavsiyelerine eksiksiz bir şekilde uyması gerekir. Her hastanın iyileşme süreci birbirinden farklı olduğundan, kolların kullanılacağı spor aktivitelerine başlamadan önce doktor onayı alınması ihmal edilmemelidir. Operasyondan sonra daha görünür halde olan kesi ve dikiş izleri, sağlıklı bir iyileşme süreciyle birlikte belirginliğinin yitirir.