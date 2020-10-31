‘Meme kanserinin farkına varınız’

Fehime ALASYA

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, her yıl Ekim ayında düzenlenen Meme Kanserine Farkındalık etkinliği için dün anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Pembe renk giyerek ve pembe kurdele takarak okulun önündeki ana cadde üzerinde pankart açan okul öğretmenleri ve öğrenciler, farkındalık yaratmak istedi.

Hem her yıl Ekim’de düzenlenen Meme Kanserine Farkındalık ayına katkı yapmak hem de bağış toplayarak kanser hastalarına bağışta bulunmak isteyen okul, etkinliğine katkı koyan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, bu yıl ‘sosyal mesafe’ ve ‘hijyen’ kapsamında etkinliklerini sınırlasa da yine benzer sorumluluğa imza attı.

Her yıl düzenlenen kermesin bu yıl sağlık açısından yapılamadığını anlatan Okul Müdürü Çiğeltem Yıldırım Arifoğlu, bu yıl sadece öğretmen ve öğrencilerden toplanan bağışların Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanabileceğini kaydetti.

Arifoğlu, “Öğrencilerimiz de dönüşümlü eğitim kapsamında daha az sayıda okula geliyor. Bu yıl salgın şartlarını da düşünerek, bu desteğimizi yol kenarına taşımaya ve farkındalığı arttırmaya çalıştık” dedi.