Meme kanserini iki kez yenen Avcı’nın hastalığı nüksetti

10 yıl arayla iki kez meme kanseri olup, tek göğsünü aldırmak zorunda kalan 36 yaşındaki İnci Avcı’nın bu kez de beyninde kütle tespit edildi. Avcı, destek çağrısında bulundu.

Ülkede kanserle mücadelede ‘simge isimlerden’ olan İnci Avcı, beyin ameliyatı olması gerektiğini ancak istenilen paraya sahip olmadığını belirterek yardım çağrısında bulundu.

Ülkede bu ameliyatın yapıldığı gerekçesiyle kurul ile yurt dışında ameliyat olma şansının bulunmadığını kaydeden Avcı, ülkedeki sağlıkçılara güvenmesine karşın ameliyat tutarı olan 250 bin TL’yi bularak yurt dışında tedavi olmak istediğini dile getirdi.

Bunun için yardım talep eden Avcı, “Uçak biletleri hariç ameliyat ücreti 250 bin TL. Buradaki tüm doktorlara güvenim sonsuz beyin olduğu için korkutucu ve düşündürücü, lütfen herkes sesimi duysun” dedi.

Kanserle ilk kez 25 yaşında tanışmıştı…

Hatırlanacağı üzere; İnci Avcı, “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” kapsamında, erken tanının önemine vurgu yapmak için kamera karşısına geçmiş, yara izlerini paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Kanserle mücadele eden kişilere “hiçbir zaman vazgeçme ve kendini bırakma” mesajı vermişti.

İnci’nin kanserle ilk kez 25 yaşında tanıştığı, 10 yıl arayla iki kez meme kanseri olduğu, tek göğsünü aldırmak zorunda kaldığı YENİDÜZEN’in sayfalarına yansımıştı.

İnci Avcı, mücadele öyküsünü YENİDÜZEN ile paylaşmıştı.

İnci’nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

“Evet arkadaşlar bir haftadır geçmeyen bir baş ağrısı şikayetiyle Mağusa acil hastane gittim yılbaşı günüydü serum verdiler yollattılar beni ertesi gün yaşam hastanesi gittim orada da iki serum verdiler Onlara onkoloji hastası olduğumu belirtim eve yolladılar. Pazartesi günüde Mağusa acil servisine gittim geçmeyen baş ağrım olduğunu söyledim, onlarda hemen beyin tomografi çektiler, sonra beyin MR’ı çektiler ve Maalesef ki hastalığım metastaz yapmış olduğunu öğrendim sağ tarafımda Küçük beyincikte 3 milim kitle olduğunu belirttiler sonra kendini doktorumu aradım hemen buraya gelmemi söyledi bende geldim pazartesinden beri yatıyorum.. Ne olacağını bilmiyorum, beyin olunca biraz düşündürüyor beni… Kurula gireceğim ama burada ameliyatın olabileceğini söylediler kurula giremeyeceğimi kendi imkanlarım dahilinde gidecek olduğumu söylediler. Fakat bu meblağ uçak biletleri hariç, sadece ameliyat ücreti 250.000 TL. Buradaki tüm doktorlara güvenim sonsuz, beyin olduğu için korkutucu ve düşündürücü. Lütfen herkes sesimi duysun...”