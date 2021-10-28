Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayında Leventliler Farkında

1 - 31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında Levent Schools bağış kampanyası düzenledi. Kanser Hastalarına Yardım Derneği iş birliğiyle düzenlenen kampanyaya tüm öğrenciler destek verdi.

Öğrenci ve öğretmenlerin pembe kıyafet giyerek farkındalık yarattığı günde, farklı kademelerdeki okullardaki çocuklar yaşları esas alınarak, pembe renkte hazırlanan panolarla bilgilendirmeler yapıldı.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerin yardımseverlik ve paylaşım duyguları desteklenirken kolej öğrencileri hastalık hakkında bilgilendirilerek ebeveynlerine destek olmalarını sağlamak amaçlandı.

Levent College okul kaptanları farkındalığın tüm sınıflarda yayılmasını sağladı. 3 yaştan 17 yaşa, öğrencileri ve öğretmenler bağış kutuları aracılığıyla iyilik dağıttı.

Her yıl ekim ayında meme kanserine farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek için çalışmalar yürüten Kuzey Kıbrıs Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne toplanan bağışlar takdim edildi.