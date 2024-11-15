"Meme kanseri artık ölümcül değil, kurtulma şansı çok yüksek"

Sadiye Akay’ın ilk meme kanseri teşhisi, Eylül 2023’de konuldu. Akay’ın tedavi sürecinin hala tam olarak bitmedi. Ancak mücadelesi, olumlu yönde sürüyor…

2023 yılının Kasım ayında ameliyat olduğunu ve Aralık sonunda tedaviye başladığını belirten Akay, meme kanseri hastalığını ilk fark edişini şu şekilde açıkladı;

“Uzun zamandır ihmalkar bir şekilde davrandım. Eylül ayında bir aile düğünümüz vardı, aile düğününden geri döndükten sonra kıyafetlerimi değişirken, sağ göğsümde bir ağrı hissettim ve elimle yokladığım zaman elime bir kitle geldiğini fark ettim. Daha öncesinde bu kitleyi nasıl sezememişim diye kendi kendime üzüldüm. Üzüm tanesi gibi biraz daha irice bir kitle geldi elime. Eşime seslendim, sen de bir bak sanki burada bir şey var demesiyle 2 gün sonra doktora gittim.”

Doktor kontrolünden sonra doktorun kendisine “ağrılıysa endişe edecek bir şey yok, korkacak bir şey yok” dedesiyle bir nebze içinin rahatladığını söyleyen Akay, memografi’sini çektikten sonra sonuçlarını almaya çalıştığında, sonuçlarının doktor’un yanında olduğunu söylediklerini belirtti. Sonrasında doktor’un kendisini gece aradığını ve kendisini yüz yüze görüşmeye davet ettiğini söyleyen Akay, tekrardan bir ultrasound çektikten sonra aynı gün içerisinde göğsünde kötü huylu bir kitle olduğunu ve bu kitlenin alınması gerektiğini söylediklerini belirtti.

"Hastaneden çıkarken sarhoş olmuş gibiydim"

Bu haberi öğrendikten sonraki sürecini anlatan Sadiye Akay, en zorlu sürecinin teşhisinin hangi evre’de olduğunu beklediği süreç olduğunu ifade etti. "Hastaneden çıktığımda sanki sarhoş olmuş gibiydim. O kadar sarsıldım ki, doktorun yanından kaçarken dosyamı bile unuttum. O haberle, bir anlamda şok oldum" dedi. Ancak asıl zorluk, teşhis konduktan sonra hangi evrede olduğunu öğrenme sürecinde yaşandı. "Biyopsi yapılması gerekiyordu, ve bu süreçte hep aklımda 'Acaba çok geç kaldım mı? Son evrede miyim?' gibi korkular vardı. En zor evremi bu dönemde geçirdim," dedi.

"Yıkıldım ama ailem hep yanımdaydı"

Kanser teşhisinin 2. evre olduğunu öğrendikten sonraki sürecini açıklarken, ailesi tarafından ne kadar çok desteklendiğini dile getiren Akay, yaşadığı endişeyi şu şekilde dile getirdi; “Kanser olduğumu öğrendiğimde, yıkıldım. Sanki bize hiç uğramayacakmış gibi yaşadım hep... İçimde yaşadığım paniği kimseye göstermek istemedim, çünkü herkes çok duygusaldı. Bu süreçte ailem bana inanılmaz derecede yardımcı oldu, kızım resmen anne rolüne girdi, annem gibiymiş gibi davrandı... Bana çok yardımcı oldular” dedi. 3 aylık kemoterapi tedavisi aldıktan sonra tetkiklerinin sonuçları temiz çıktığını fakat henüz kanser sürecini tamamen atlatmadığını söyleyen Akay, ilaç tedavisinin hala devam ettiğini ifade etti.

"Meme kanseri artık ölümcül değil, kurtulma şansı çok yüksek"

Akay, bu süreç içeresinde yaşamış olduğu serüveninden öğrendiklerini ve kanser teşhisinin konulan hastalara kontrollerinin düzenli bir şekilde yapılması için teşvik ettiğini ve onlara farkındalık kazandırmaya çalıştığını belirtti. “Meme kanseri artık ölümcül bir hastalık değildir, hemşirelerin ve doktorumun söylediği gibi ‘meme kanserini grip gibi görüyoruz artık’ diyorlar. Çok yaygınlaşmış ve tedavisi olan bir şey, ölümcül bir hastalık olarak görülmüyor artık. Çok geç kalınmadığı taktirde kurtulma şansı çok yüksektir. En önemlisi tetkiklerin düzenli yapılmasıdır, herkes usanmadan, üşenmeden, korkmadan kontrollerini düzenli yaptırsın” şeklinde konuştu.