Meme Dikleştirme Meme Sarkmaları İçin En Etkili Çözüm

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Meme güzelliğinin kadınlar için en önemli konulardan biri olması meme dikleştirme, meme büyütme ve meme küçültme gibi meme estetiği ameliyatlarına gösterilen ilginin altında yatan temel nedendir. Op. Dr. Evren İşçi meme estetiği ameliyatlarının kadınların öz güveni üzerinde ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunun bilinciyle meme estetiği öncesi hastaların ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde anlamaya odaklanır. Yapılan değerlendirmeler sonucu kişi özelinde planlanan meme estetiği ameliyatları ile estetik açıdan daha iyi görünen, doğal ve etkileyici memelere sahip olunabilir.

Memelerinin şeklinden memnun olmayan kadınların en çok tercih ettiği meme estetiği operasyonlarından biri meme dikleştirme ameliyatıdır. Meme dikleştirme ameliyatının her geçen gün daha popüler hale gelmesinin en önemli nedeni; çeşitli nedenlere bağlı olarak memelerin boşalması ve sarkması sonucu elde edilen görüntünün kadınların estetik açıdan memnuniyetsizlik yaşamasına yol açmasıdır. Memelerde ortaya çıkan sarkma sonucu meme başının aşağı doğru bakar hale gelmesi ya da memelerden birinin diğerine göre çok daha yumuşa ya da sarkık bir görünümü olması da meme dikleştirme ameliyatının yapılmasını gerekli kılan etkenler arasında yer alır.

Meme Dikleştirme Nedir?

Memelerin kadınların estetik görünümü açısından ne kadar önemli bir rol üstlendiği son derece açık bir gerçektir. Kilo alıp verme, hamilelik ve emzirme gibi etkenlerin yanı sıra yaş almaya bağlı olarak da memelerde sarkma meydana gelebilir. Yaşanan sarkmalar sonucunda ciltte ve meme içi bağ dokularında elastik yapının kaybolması gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılması olasıdır. Bu tür durumlar sonucunda memeler yumuşar, elastikiyetlerini kaybeder ve yumuşar.

Diğer yandan memelerin normalden büyük olması ya da yanlış sutyen kullanılması da memelerin erken dönemde sarkmasına neden olabilir. Memelerin sarkması sonucunda meme başının meme katlantı seviyesini altında olması estetik açıdan rahatsız edici olabilir. Sarkmanın ilerlediği vakalarda meme başının meme katlantı seviyesinden çok daha aşağılara indiği de görülebilir. Bu noktada meme dikleştirme ameliyatı ile etkili sonuçlar elde edilmesi mümkün olmaktadır.

Meme toparlama özelliğine sahip olan meme dikleştirme ameliyatı, memenin dolgunluğunu kaybetmesi ya da meme başının aşağı doğru sarkması durumunda etkili sonuçlar alınmasını sağlar. Memelerdeki sarkmanın giderilmesi noktasında etkili sonuçlar alınmasını sağladığı için meme dikleştirme ameliyatı sıklıkla tercih edilir.

Meme dikleştirme ameliyatı kapsamında meme başları ideal konumuna taşınır. Meme dokusu şekillendirilerek fazla deri bölgeden uzaklaştırılır. Böylece estetik açıdan daha iyi görünen memelere sahip olunabilir. Memelerinin boyutu normalden küçük olan kadınlarda silikon protez kullanılarak yapılan uygulamanın daha verimli olması sağlanabilir.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Meme dikleştirme ameliyatı öncesinde hasta muayene edilerek memelerin mevcut durumu değerlendirilir. Böylece hastanın ihtiyaçları belirlenir ve beklentilerinin gerçeğe uygun olup olmadığı konusunda titiz bir inceleme yapılır. Yapılan muayene sırasında meme başının yeri değerlendirilir. Memelerde bulunan sarkmanın derecesine uygulanacak prosedürün kapsamı belirlenir.

Meme dikleştirme ameliyatı genel anestezi altında uygulanır. Meme başları önceden belirlenmiş olan konuma taşınır. Meme dokusu şekillendirilerek gerekli durumlarda fazla doku ve fazla deri çıkarılır. Meme dikleştirme ameliyatı ortalama 2 saatte tamamlanmakla birlikte uygulanacak prosedürün kapsamına göre sürede değişiklik olabilir.

Meme dikleştirme ameliyatı sonrasında uygulama bölgesinde şişlik, morluk ve hassasiyet ortaya çıkabilir. Söz konusu şişlikler genellikle operasyonu izleyen 1 hafta içinde kendiliğinden düzelir. Ameliyatı izleyen ilk ayda meme ve memenin altındaki kıvrım doğal görünümünü kazanmaya başlar.

Meme Dikleştirme Fiyatları

Meme dikleştirme fiyatları memelerin mevcut durumu, uygulanacak prosedürün kapsamı ve uygulanacak teknik gibi birçok farklı etkene göre kişi özelinde belirlenir.

Meme dikleştirme ameliyatı genel sağlık durumu uygun olan ve 18 yaşın üzerindeki kadınlara uygulanabilen bir prosedür olmasına karşın dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Hamilelik ve emzirme dönemlerindeki kadınlara meme dikleştirme yapılamaz. Ayrıca fazla kilosu olan kadınlara meme dikleştirme ameliyatının kilo kaybı sonrasında yapılması önerilir.

Meme dikleştirme estetik amaçlarla yapılan bir estetik cerrahi prosedür olduğundan hastanın beklentileri net bir şekilde anlaşılmalıdır. Diğer yandan beklentilerin gerçeğe uygunluğu mutlaka değerlendirilmelidir.

Meme dikleştirme ameliyatından sonraki 3 saat içerisinde genellikle hastalar ayağa kalkmaya ve beslenmeye başlarlar. Genellikle ameliyatın üzerinden 48 saat geçtikten sonra duş almak mümkündür. Çoğu durumda 3 günlük dinlenme süreci sonrasında hastalar günlük rutinlerini gerçekleştirmeye başlayabilirler.

Meme dikleştirme ameliyatının ardından en az 3 hafta boyunca memeleri kavrama özelliğine sahip sporcu sutyeni kullanılmalı ve spor yapılmamalıdır. Kişi özelinde değişiklik gösterebilmekle birlikte genellikle ameliyattan 3 hafta sonra kol ve göğüs bölgesinde zorlanmaya neden olmayacak spor aktivitelerine başlanması mümkündür.

Meme dikleştirme ameliyatından ortalama 3 ay sonra iyileşme tamamlanmış ve memeler son halini almış olur. Bununla birlikte bu sürenin yapısal özelliklere, yaşam tarzı alışkanlıklarına ve ameliyat sonrası süreçte doktor tavsiyelerine ne kadar uyulduğuna bağlı olarak değişiklik gösterebileceği unutulmaması gereken önemli bir noktadır.