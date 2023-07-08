Melekler için “Karanlığın Işıkları” adlı şiir gecesi düzenleniyor

Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına “Karanlığın Işıkları” adli şiir drama gecesi düzenliyor.

Pazartesi akşamı, saat 20.00’de Mağusa’daki Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) düzenlenecek gecede elde edilecek gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

Biletler, gişeden 50 TL karşılığında alınabilecek.

Şiir kolâjını Leyla Ulubatlı’nın, yönetmenliğini ise Mehmet Ulubatlı’nın üstlendiği “Karanlığın Işıkları” etkinliğinin, DAÜ-SEN sponsorluğunda gerçekleştirileceği bildirildi.

Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği’nden yapılan açıklamada ayrıca, etkinliğin yer sağlayıcıları Gazimağusa Belediyesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne teşekkür edildi.