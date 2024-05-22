“Mekân olaylıydı, ne olur ne olmaz diyerek yanıma çakı aldım”

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesindeki bir barda, “kendisini dışarıya attıkları” gerekçesiyle mekandaki güvenlik görevlilerini bıçakla yaralayan E.K. isimli zanlı, teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Olayda yaralanan güvenlik görevlileri Y.U. ve K.P’nin taburcu edildiğini açıklayan polis, zanlının tasarrufundaki çakıyı neden taşıdığının sorulması üzerine ifadesinde, “mekânın olaylı bir yer olduğu” gerekçesiyle “ne olur ne olmaz” diyerek taşıdığını söylediğini açıkladı.

Polis, hem zanlıdan hem de müştekilerden analiz için kan örnekleri alındığını belirtti, emare alınan çakı ve zanlının kıyafetlerinin de inceleneceğini söyledi.

Polis memuru, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini, ceza-i ehliyetinin olduğuna dair rapor alındığını söyledi.

Soruşturmanın, zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, katle teşebbüs suçunun müebbet hapis öngören ağır cezalık bir suç olduğunu, zanlının ülkede öğrenci izni ile bulunduğunu ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlının avukatının itirazı üzerine duruşma yapıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Ne olmuştu?

E.K. isimli zanlı, 11 Mayıs tarihinde sabaha karşı 03.00 sıralarında Lefkoşa’da, Surlariçi’nde bulunan bir barın önünde kendisini dışarıya çıkardıkları gerekçesiyle, nefesinde 183 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada tasarrufunda kanunsuz olarak çakı ile mekanda güvenlik görevlisi olarak çalışan K.P’yi sol göğüs kafesinden, Y.U’yu ise sol omuzundan yaralamıştı.

Zanlı, olay yerine giden polis ekipleri tarafından “katle teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanmış, çakı ise emare olarak alınmıştı.