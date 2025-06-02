Mehveş Beyitoğlu ve Atilla Tiriam'dan Mesarya Belediyesi'ne ziyaret
Avrupa Birliği gıda güvenliği projesi kapsamında, Mehveş Beyitoğlu ve Atilla Tiriam, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’i makamında ziyaret etti.
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Avrupa Birliği gıda güvenliği projesi kapsamında, Mehveş Beyitoğlu ve Atilla Tiriam, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’i makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette gıda güvenliği, gıda denetimi ve denetim süreçleri, hijyen denetimleri ve halk sağlığını korumaya yönelik konular hakkında bilgi verildi, fikir alışverişinde bulunuldu.
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