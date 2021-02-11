Mehmetçik’teki vaka sayısı 13’e çıktı

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik’te 6 yeni COVID-19 vakası tespit edildiğini açıkladı, bölgedeki vaka sayısının toplam 13’e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Tüm vakaların Mehmetçik köyünden olduğunu belirten Sarıçizmeli, 7 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, yeni tespit edilen 3 vakanın da izole olduğunu kaydetti.

“Bulaş her yerde olabilir” diyen Sarıçizmeli, zabıtaların tedbirleri çok daha fazla arttıracağını belirtti.

Sarıçizmeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili arkadaşlar. Dün yapılan PCR taraması sonucu Mehmetçik sakini 6 pozitif vaka tespit edilmiştir maalesef. Şu anda hastanede tedavi gören 7 pozitif arkadaşımız ile toplam 13 vakamız var. Tümü Mehmetçik’ten.

Pozitif olan arkadaşlara ulaşıldı ve şu anda evlerinde tümü izole. Temaslıları için çalışıyoruz.

Şu anda bulaş her yerde olabilir. Dolayısı ile evlerimizden çıkmamamız, maske, hijyen ve mesafe kurallarına titizlilikle uymamız son derece önemli. Zabıtalarımız tedbirlerini çok daha fazla artıracaktır.

Lütfen kendimizi ve ailemizi koruyalım. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Sevgiyle kalın...”