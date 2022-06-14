Mehmetçik İmar Planı, Resmi Gazete'de
Hükümet, uzun bir süredir tartışma konusu olan Mehmetçik İmar Planı'nı resmi gazetede yayımladı.
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Hükümet, uzun bir süredir tartışma konusu olan Mehmetçik İmar Planı'nı resmi gazetede yayımladı.
Birleşik Kurul tarafından 06 Aralık 2021 tarihinde onaylanan Mehmetçik İmar Planı; Mehmetçik belediye hudutları içerisinde kalan Çayırova, Bafra, Pamuklu, Mehmetçik, Balalan ve Kumyalı yerleşimlerini kapsıyor.
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