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Mehmetçik İmar Planı, Resmi Gazete'de

Mehmetçik İmar Planı, Resmi Gazete'de

Hükümet, uzun bir süredir tartışma konusu olan Mehmetçik İmar Planı'nı resmi gazetede yayımladı.

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Hükümet, uzun bir süredir tartışma konusu olan Mehmetçik İmar Planı'nı resmi gazetede yayımladı.

Birleşik Kurul tarafından 06 Aralık 2021 tarihinde onaylanan Mehmetçik İmar Planı; Mehmetçik belediye hudutları içerisinde kalan Çayırova, Bafra, Pamuklu, Mehmetçik, Balalan ve Kumyalı yerleşimlerini kapsıyor.

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