Mehmetçik İmar Planı bölgeyi memnun etti… Yerleşim yerlerine 2, Bafra’ya 3 kat sınırı!

Mehmetçik İmar Planı, Resmi Gazete’de yayınlandı, yürürlüğe girdi. İmar Planı’na ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan ilgili kesimler, aylardır beklenen plana memnuniyet belirtti, yasalara uygun yürütülmesi halinde bölgede yapılaşmadan, çevreye, turizmden eğitime katkısı olacağı görüşünü de ifade etti…

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Mehmetçik İmar Planı, Resmi Gazete’de yayınlandı, yürürlüğe girdi. İmar Planı’na ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan ilgili kesimler, beklenen Plan’a memnuniyet belirtti, yasalara uygun yürütülmesi halinde bölgede yapılaşmadan, çevreye, turizmden eğitime katkısı olacağı görüşünü de ifade etti…

Daha önce Fasıl 96 Yol ve Binalar Düzenleme Tüzüğü’ne bağlı alanlarda çok katlı binaların yapımının olduğuna işaret eden yetkililer, İmar Planı’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte genelde iki katlı, sadece Bafra Oteller Bölgesi’nde altı dükkân olması suretiyle üç katlı binaların yapılabileceğini ifade etti.

İmar Planı neyi amaçlıyor?

Mehmetçik Belediyesi hudutları içinde yer alan Çayırova, Bafra, Pamuklu, Mehmetçik, Balalan ve Kumyalı yerleşimlerini kapsayan planla, "Düzenli gelişmeyi sağlamak, yaşayanlarına sağlık, huzur, rahatlık, sosyal refah sağlayacak şekilde yaşanabilir bir çevre yaratmak ve bunun için gelişmeleri denetlemek ve yönlendirmek; belirli amaç ve kullanımlar için bölgeler ayırmak; orman alanları, özel çevre koruma alanları, verimli tarım toprakları, sulak alanlar, kıyılar ve benzeri hassas ve korunması gereken alanları korumak; sosyal, kültürel, tarihi, mimari önemi ve özelliği olan yapı ve bölgeleri korumak ve gelişmelerin aşama ve sınırını belirlemek" amaçlanıyor.

İMAR PLANI NE GETİRECEK? İmar Planı, Mehmetçik Belediyesi hudutları içinde yer alan Çayırova, Bafra, Pamuklu, Mehmetçik, Balalan ve Kumyalı yerleşimlerini kapsıyor.

Karpaz ve Bafra Emirnameleri yürürlükten kalktı.

Bölgede ağırlıklı yapılaşma sınırı iki kat olarak düzenlendi.

Sadece Bafra’da Oteller bölgesinde alt katı dükkân olmak üzere 3 katlı binalar yapılabilecek.

Sarıçizmeli’nin eylemi ses getirmişti

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz Eylül ayında Turizm Bakanlığı’nın bahçesinde çadır eylemi başlatmış, Sarıçizmeli’nin bu eylemi ses getirmişti. 8 gün süren ve bazı belediye başkanları ile sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği eylemin amacı Birleşik Kurul’un söz konusu planı gündemine almasıydı.

Gerçekleşen çadır eylemi, 8’inci günün sonunda amacına ulaşmış ve Turizm ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü, Mehmetçik İmar Planı'nın Birleşik Kurul onayına sunulması için gerekli adım atmıştı.

6 Aralık’ta Birleşik Kurul’da onaylandı

Mehmetçik İmar Planı, Sarıçizmeli’nin çadır eyleminin ardından Birleşik Kurul’a gönderildi. Birleşik Kurul’da konu ele alınırken, plan olduğu şekliyle 6 Aralık 2021 tarihinde onaylandı. Mehmetçik İmar Planı 10 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

İlgili kesimler ne dedi?

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan:

“Plansız yapılaşmanın önüne geçilecek”

“Mehmetçik İmar Planı kapsamında bundan böyle 2, bazı bölgelerde de en çok 3 katlı binalar yapılabilecek. Böylelikle plansız yapılaşmanın önüne geçilecek”

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan YENİDÜZEN’e Mehmetçik İmar Planı hakkında bilgiler verdi, İmar Planı’nın “Bölgenin yapısına ve dokusuna uygun bir şekilde yapılmış bir plandır” dedi.

Yiğitcan şöyle konuştu:

“Göreve geldiğimiz andan itibaren kısıtlı imkanlarımız olmasına rağmen birçok bölge için İmar Planı hazırladık. Mehmetçik İmar Planı da buna dahil. Büyük bir titizlikle ve tamamen belediyeyle uyum içerisinde yaptığımız bu plan, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce, Fasıl 96 Yol ve Binalar Düzenleme Tüzüğü’ne bağlı alanlarda yolu olması koşuluyla çok katlı binaların yapılabildiği bölgede, bu planla birlikte çok katlı bina yapımı ortadan kalkmış oldu. Mehmetçik İmar Planı kapsamında bundan böyle 2, bazı bölgelerde de en çok 3 katlı binalar yapılabilecek. Böylelikle plansız yapılaşmanın önüne geçilecek. Mehmetçik İmar Planı, bölgenin yapısına ve dokusuna uygun bir şekilde yapılmış bir plandır. İmar Planı, bölgeye uygun tarımı da destekleyici noktalar içeriyor.”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Gizem Caner:

“Ülkeye faydalı olacak”

“Ülke için faydalı bir adım. Önemli olan planın uygulama yürürlüğe girmesiyle birlikte bundan sonra atılacak adımlardır. Süreç, yasalara uygun bir şekilde yürütülmesi için yeterli olacak”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Gizem Caner yaptığı değerlendirmede, Mehmetçik İmar Planı’nın yürürlüğe girmesinin ülkeye “faydalı” olacağını belirtti, “Bundan sonrası için Yasalara uygun bir şekilde yürütülmesi için yeterli olacaktır” dedi.

Caner şunları söyledi:

“Mehmetçik İmar Planı Resmi Gazete’ye gönderildiği şekliyle yayınlandı. Bu, sevindirici bir gelişme.

Ülke için faydalı bir adım olduğunu düşünüyorum. Önemli olan planın uygulama yürürlüğe girmesiyle birlikte bundan sonra atılacak adımlardır. Süreç, yasalara uygun bir şekilde yürütülmesi için yeterli olacaktır. Diğer bölgelerde yapılan hataların burada yaşanmaması çok önemlidir.”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli:

“İmar Planı önümüzdeki 20 yılı kurtaracak”

“Sadece yapılaşma açısından değil, çevremiz, ormanlık alanların kalkınması, eğitimin sürdürülebilmesi ve turizmin gelişmesi için de önemli bir adım oldu. İmar Planı önümüzdeki 20 yılı kurtaracak.”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli Resmi Gazete yayınlanan Mehmetçik İmar Planı ile ilgili olarak YENİDÜZEN’e bilgiler verdi, İmar Planı’yla ilgili düşüncelerini aktardı.

“İmar planı ülkesel fiziki planının emrettiği bir durumudur. Düzenli bir yapılaşma için İmar Planı yapılması gerekiyor. Ne yazık ki birçok bölgemizde İmar Planı yoktur. Ülkenin gelişmesi için bu planlar şarttır. Plansız yapılaşmanın sonuçlarını her gün acısıyla yaşıyoruz. Bu, bize verilen bir görevdi. Bizim özel arzumuz kendi bölgemizi diğer bölgelerdeki hoş olmayan yapılaşmadan korumak ve sürdürülebilir olmalıdır. Bizim bir diğer özel olan durumumuz Cittaslow (Sakin Şehir) üyesi bir belediye olmamızdı. Üye olurken kriterlerde İmar Planı konusu zaten vardı.

Yürürlüğe giren İmar Planı’nda yapılaşma ile ilgili kriterler var. Bilindiği üzere 2000’li yılların başından bu yana iki tane emirnamemiz vardı. Bir tanesi Karpaz, diğeri Bafra Emirnamesi. Bu emirnameler ortadan kalkmış oldu, bu, bir önemli gelişme. Genel olarak bütün bölgede yapılaşma açısından tasarladığımız ağırlıklı olarak iki katlı binalar vardır. Sadece Bafra’da Oteller bölgesinde alt katı dükkân olmak üzere 3 katlı binalar yapılabilecek. Sadece yapılaşma açısından değil, çevremiz, ormanlık alanların kalkınması, eğitimin sürdürülebilmesi ve turizmin gelişmesi için de önemli bir adım oldu.

İmar Planı önümüzdeki 20 yılı kurtaracak.”

“Bölge halkından olumlu bir yaklaşım var”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bölge halkının büyük bir çoğunluğunda İmar Planı’na olumlu bir yaklaşım olduğunu belirterek, “Bizler bu süreci herkesten fikir alarak sürdürdük. Muhtarlarımız, bölge halkımız, herkes bize destek oldu. Mehmetçik Belediyesi olarak bizim hassasiyetimiz ortadadır. Bu planın yürürlüğe girmesini çok istiyorduk. Şunu söylemeliyiz ki, bütün belediyeler için bölgenin yapısı ve dokusuna uygun olacak bir İmar Planı olması lazım. Ülkemizin tamamın İmar Planı’na ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.