Mehmet Nizam yeniden Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği genel başkanlığına seçildi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 37’nci Genel Kurulu, dün yapıldı; mevcut başkan Mehmet Nizam tek aday olduğu seçimde oy birliğiyle yeniden birlik başkanlığına seçildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Kurul’a, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali , bazı milletvekilleri, bazı bürokratlar ve üyeler katıldı.

Başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada Nizam, çiftçilerin kendisine duyduğu güven için teşekkür etti. Birliğin son 35 yıllık tarihinde ilk kez başkanlık seçiminde tek aday olarak çıkmanın gururunu yaşadığını ifade eden Nizam, bunun kendisine duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

Tarım sektörünün zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Nizam, ileriki dönemde çözüm odaklı, üreticiyi merkeze alan bir yaklaşım sürdüreceklerini ifade etti.

Nizam, “Tarımın her geçen gün daha fazla desteklenmeye ihtiyacı var. Su kaynaklarımızın korunması, girdi maliyetlerinin azaltılması, gençlerin tarıma kazandırılması ve yerli üretimin sürdürülebilir hale gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Sadece bugünü değil, çocuklarımızın geleceğini de düşünerek adımlar atacağız." dedi.

Yeni dönemde hedeflerinin daha güçlü bir örgüt yapısı oluşturmak ve çiftçilerin ekonomik gücünü artırmak olduğunu belirten Nizam, üreticilerle olan bağlarını daha da kuvvetlendirmeyi amaçladıklarını da kaydetti.