“Medya kuruluşları siber saldırı altında”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, medya kuruluşları ve basın emekçilerinin organize bir siber saldırıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Açıklamada, son günlerde dijital platformlar üzerinden sistematik müdahaleler yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, “Tek amacı halkın doğru bilgiye erişimini sağlamak olan basın mensupları ve bağlı oldukları kuruluşlar, son günlerde dijital platformlar üzerinden sistematik müdahalelere maruz kalmaktadır. Özellikle geçtiğimiz hafta başlayan ve toplumsal bir muhalefete dönüşen süreçte yapılan haber, yorum ve yayınlar hedef alınmaktadır” denildi.

“Video içerikleri, foto galeriler ve canlı yayınlar ya yayın esnasında kesintiye uğramakta ya da telif hakkı gerekçesi ileri sürülerek kaldırılmaktadır.” denilen açıklamada, bu uygulamaların organize bir siber saldırı olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Birlik, “Basın kuruluşları ve gazeteciler, ilgili platformlar nezdinde gerekli itiraz süreçlerini başlatmıştır. Ancak bilinmelidir ki, bu tür girişimler ne ilktir ne de son olacaktır.” dedi.

Açıklamada, “Temel hedefin, halkın haber alma hakkını engellemek olduğu açıktır.” ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, “Hiçbir baskı, tehdit ya da müdahale gazetecileri bu yoldan geri döndüremeyecektir.” dedi.

Birlik, “Bu saldırıların arkasında kim ya da kimlerin bulunduğunu teknik olarak tespit edememiş olsak da bu anlayışı ve sansür zihniyetini çok iyi tanıdığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerini kullandı.

“Hatırlatmak isteriz ki güneş balçık ile sıvanmaz…” denildi.