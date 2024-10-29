Medya Etik Kurulu’ndan uyarı…

Medya Etik Kurulu, Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşanan olaylarla ilgili haberlerde hemşirelerin isimlerinin açık verilmesinin etik ilkelerin ihlaline yol açtığını vurgulayarak basın kuruluşlarını uyardı.

Kurul, “masumiyet karinesi” kuralına işaret ederek suçluluğu kesinleşmemiş bireylerin isimlerini açıkça yayınlamanın, bu kişilerle ilgili kamuoyunda önyargılı bir algı yaratıp adil yargılanma hakkını tehlikeye atacağını kaydetti.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Bu ve buna benzer konularda basın kuruluşlarını sağduyulu davranmaya, etik kurallara bağlı kalmaya ve kişilerin onurunu koruyacak şekilde yayın yapmaya davet ediyoruz. Basın özgürlüğünün, etik değerler ve meslek ilkeleri çerçevesinde kullanılması gerektiğini bir kez daha hatırlatarak, tüm medya organlarının bu sorumluluğu üstlenmeleri gerektiğine inanıyoruz.” denildi.

Olayla ilgili haberlerde hemşirelerin isimlerinin açıklanmasının yanlış olduğunu vurgulayan Kurul, “Gazetecilik Meslek İlkeleri”ni hatırlattı.

“Masumiyet karnesine aykırı”

İlkelerin kişilerin mahremiyetini korumayı ve toplumda adalet duygusunu zedeleyecek davranışlardan kaçınmayı gerektirdiğine dikkat çeken Medya Etik Kurulu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İlgili ilkelerde belirtildiği gibi, suçluluğu kanıtlanmamış kişiler hakkında yargı kararı olmadan kesin ifadeler kullanmak ve bu kişilerin isimlerini kamuya açık bir şekilde paylaşmak, hem kişisel hakların ihlali hem de masumiyet karinesi ilkesine aykırılıklar oluşturmaktadır. Bu durum, zanlı hemşirelerin ve ailelerinin onurunu zedeleme riski taşımakta, kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasına neden olmaktadır.

Medya kuruluşlarının, kişi hak ve özgürlüklerini gözetmesi, masumiyet karinesine saygı duyması ve etik kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, henüz yargı süreci tamamlanmamış olan bu kişiler hakkında yapılan yayınlarda adlarının açık bir şekilde verilmesi yanlıştır ve geri dönülemez zararlar doğurabilir.

Habercilikte doğru ve tarafsız bilgi sağlamak önemli bir gerekliliktir. Ancak bu gereklilik, kişisel hakların ihlal edilmesine veya bir kişinin toplum nezdinde mahkum edilmesine yol açmamalıdır. Suçluluğu kesinleşmemiş bireylerin isimlerini açıkça yayınlamak, bu kişilerle ilgili kamuoyunda önyargılı bir algı yaratır ve adil yargılanma hakkını tehlikeye atar.”