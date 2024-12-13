Medya Etik Kurulu’ndan kınama

Medya Etik Kurulu, bugün bazı haber sitelerinde yayımlanan bir haberden dolayı, haberin kaynağı olan “Kamalı Haber”i kınadı.

Kurul, habere yer veren haber sitelerinden, söz konusu haberi yayından kaldırmalarını ve/veya haberdeki isimlerin kapatılmasını da istedi.

Medya Etik Kurulu’ndan yapılan açıklamada, bugünkü web sitelerine yönelik rutin denetimler sırasında, bazı haber sitelerinde yayımlanan ve Kamalı Haber imzasıyla servis edilen “Hırsız Kardeşler ve Suç Ortakları 300’e Yakın Giyim ve Aksesuar Çaldı” başlıklı haberin tespit edildiği ve incelemede söz konusu haberin Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin çeşitli maddelerini ihlal ettiğinin belirlendiği kaydedildi.

Haberde, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 4. maddesi olan masumiyet karinesinin açıkça ihlal edildiğini belirten Kurul, “Suçluluğu yargı kararıyla kesinleşmemiş kişilerin suçlu ilan edildiği görülmüştür. Basın etiği gereği, mahkeme kararı olmadan kimse suçlu ilan edilemez.” dedi.

Kurul ayrıca, haber içeriğinin Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 22. maddesinde belirtilen kişilik haklarını da ihlal ettiğini belirterek şunları ekledi:

“Haberde, ismi geçen kişilerin onuru zedelenmiş ve mahkeme kararı olmadan kamuoyunda suçlu algısı oluşturulmuştur.

Bu ihlaller nedeniyle, Medya Etik Kurulu olarak Kamalı Haber’e kınama kararı verilmiştir. Kurulumuz, Kamalı Haber’e abone olan gazetelere, çalışma yöntemlerini gözden geçirmeleri ve etik dışı haberlere tevessül etmemeleri çağrısında bulunmaktadır. Bu tür habercilik, gazetecilik ilkelerine aykırıdır ve mesleki saygınlığa zarar vermektedir.

Kurulumuz, söz konusu haberin erişimden kaldırılmasını ve/veya isimlerin kapatılmasını talep ederken, tüm medya kuruluşlarını etik kurallara uygun ve sorumlu gazetecilik yapmaya davet etmektedir.”