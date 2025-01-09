Medya Etik Kurulu’nda görev değişiklikleri

Medya Etik Kurulu, medya alanında etik ilkelerin geliştirilmesi için çalışmaya devam ederken, kurul içinde yeni görev değişiklikleri yapıldı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni temsilen Avukat Melis Türkkal ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ni temsilen, gazeteci Damla Soyalp atandı.

Kurul’un 2013 yılında kuruluşunda logosunu tasarlayarak önemli bir katkı sağlayan gazeteci Erten Kasımoğlu da yeni dönemde logoyu güncelleyerek, kurul yönetimine sundu.

Medya Etik Kurulu bundan sonra renklendirilmiş güncel logosunu kullanacak.