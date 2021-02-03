Medya Etik Kurulu, Prof. Sözen’e saldırıyı kınadı

Medya Etik Kurulu, Volkan Gazetesi’nin Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sözen hakkındaki yayınını kınadı.

Volkan’ın 26 Ocak 2021 tarihli “Bu Nasıl Profesör?” başlıklı manşet haberinin Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 2’nci, 18’inci ve 21’inci maddelerini ihlal eder nitelikte olduğunu belirten kurul, söz konusu yayında “kişinin mesleki saygınlığına gölge düşürecek ve hakaret içeren ifadeler” kullanıldığını belirtti.

Söz konusu “haberde” Prof. Dr. Ahmet Sözen’in YENİDÜZEN Gazetesi’nde yayınlanan bir röportajındaki görüşlerinden yola çıkılarak “eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmakta” olduğuna vurgu yapan Medya Etik Kurulu, bu yayını ve gazeteyi kınandı.

İşte açıklama:

DAÜ Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi tarafından Volkan Gazetesi’nin 26.01.2021 tarihli “Bu Nasıl Profesör?” başlıklı manşet haberi ile ilgili Medya Etik Kurulu’na (MEK) iletilen şikâyet, yönetim kurulunca değerlendirilmiş ve kurul, söz konusu haberin Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 2’nci, 18’inci ve 21’inci maddelerini ihlal eder nitelikte olduğuna ve gazetenin kınanmasına karar vermiştir.

Söz konusu haberde Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sözen’in Yeni Düzen Gazetesi’nde yayınlanan bir röportajındaki görüşlerinden yola çıkılarak Sözen’e kişinin mesleki saygınlığına gölge düşürecek ve hakaret içeren ifadeler kullanılmaktadır. Bu tür ifadeler, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 18. maddesi olan "Gazeteci, mesleki saygınlığa gölge düşürecek türden etkinliklerden ve görevlerden uzak durmalıdır.", ve 21. maddesi olan "Gazeteci, kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmamalıdır" ilkelerini açıkça ihlal etmektedir.

Öte yandan, Kurul, Volkan Gazetesi’nin manşetinde yer alan “Bu Nasıl Profesör?” başlıklı haber, haber dili açısından değerlendirildiğinde tamamen yazarın şahsi fikirlerini içermekte olduğunu değerlendirilmiş ve haber Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 2. maddesi olan "Haber, yorum ve görüşler okur ve izleyicinin yayının niteliğini anlayabilmesini sağlayacak biçimde, açıkça birbirinden ayrılmalıdır." ilkesine ters düştüğüne karar vermiştir. Kurulumuz, Volkan Gazetesi’nin daha önce de yaptığı etik ihlalleri göz önünde tutarak, oy birliği ile Volkan Gazetesi’nin kınanmasına karar vermiştir.