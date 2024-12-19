Medya Etik Kurulu, TAK'ı ziyaret etti

Medya Etik Kurulu, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.

Medya Etik Kurulu Başkanı Aysu Basri Akter ve Başkan Yardımcısı Çağdaş Öğüç ile üyeler Yetin Arslan, Halil Davulcu ve Nezire Gürkan, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile görüştü.

Görüşmede, Kıbrıs Türk basınında yaşanan gelişmeler ve olası işbirliği olanakları ele alındı.