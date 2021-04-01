Medya Başarı Ödülleri için son başvuru 1 Haziran

11 Temmuz’da kutlanan Basın Günü’nde, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği üyesi gazetecilere Medya Başarı Ödülleri verilecek.

Bu yıl yapılacak uygulamaya göre 18 dalda Medya Başarı Ödülleri yarışması için başvurular kabul edilecek.

Başvurular, eser sahibi tarafından doğrudan yapılabileceği gibi, Gazeteciler Birliği üyeleri tarafından da öneriler yapılabilecektir.

Başvurulacak dallarla ilgili bilgi www.gazetecilerbirligi.com adresindeki Kütüphane kısmında belgeler bölümünden ve birliğin sosyal medya hesapları facebook, linkedin, twitter ve Instagram’dan elde edilebileceği bildirildi.

Bu çerçevede yine başvurularda kullanılmak üzere doldurulacak başvuru formu da

www.gazetecilerbirligi.com sitesinden indirilebilecek.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu’nun açıklamasına göre, bu yılki başvuruları değerlendirecek 5 kişilik Ödül Komitesinde, Ümral Akpınar, Osman Kurt, Emin Akkor, Cemal Yıldırım ve Tarkan Kavaz yer alıyor.

Ödül Komitesi 2 Nisan, 2020 - 1 Haziran, 2021 (her iki tarih de dahil) tarihleri arasında yayınlanmış eserler için başvuru kabul edecek. En son başvuru tarihinin ise 10 Haziran 2021 olduğu açıklandı.