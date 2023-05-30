Medeniyetler Sofrası Hatay’ın Yöresel Yemekleri

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Hatay denilince akla gelen ilk olarak yaşama kültürüdür. Hatay sınırlarından içeri girdiğiniz andan itibaren duasında ve eserlerinde hatta yemeklerinde fark edilen birliktelik vardır. Hatay ile Anadolunun en eski kültür ve yerleşim merkezlerinden bir tanesidir. Yörede bulunan tarihi bulgular, milattan önceki yıllara kadar uzanır. Bölgenin bazı dönemlerinde ve tunç çağında yaygın bir şekilde yerleşim alanı olarak kullanıldığı görülmektedir. Amik Ovası’nda bazı yerleşmeler tespit edilmiş ve mimari kalıntılara de rastlanmıştır. Bu kalıntılar sonucunda yerleşmelerin beylikler şeklinde yaşandığının ipuçlarını vermiştir.

İlk çağdan itibaren aslında yaşayan bu beylikler sırasıyla Akadlar, Yamhad Krallığı ve Hititler ve Mısırlıların egemenliği altına girmiştir. Osmanlı Toprakları zamanla genişleyip Memlük sınırlarına kadar ulaşınca iki devlet arasında bazı savaşlar meydana gelmiştir. Osmanlı, ordusu çekmek zorunda kalınca barış antlaşması yapılmıştır. Osmanlı yönetiminde bulunan Antakya, halep eyaletine bağlı olarak bir sancak merkezi halindeymiş. Belli zaman içerisinde yapılan bazı düzenlemeler sonucunda Antakya kaza statüsüne getirilerek, Şam Beylerbeyliğine bağlı olarak yönetimine devam etmiştir. I. Dünya Savaşı sonrasında Fransızlar tarafından işgal edilmiş olan Hatay, 18 yıl kadar Fransız egemenliği altında kalmıştır. 7 Temmuz 1939’da Hatay’ın anavatana katılmasıyla beraber Türkiye sınırları içine dahil edilmiş ve Antakya, Hatay iline bağlı olarak bir ilçe konumuna getirilmiştir.

En eski yerleşim merkezlerinden bir tanesi olan Hatay, orada bulunan tarihi yaşam bulgularıyla beraber Milat’tan önceki yıllara kadar uzanmaktadır. Geniş yüzölçümüne sahip olan amik ovası ve gölü, bazı imkanları sağlamak amacıyla önemli bir yer haline gelmiştir. İlk yıllarda üretimi yapılan buğday ve pirinç tarımı en çok yapılan tarım ürünleri arasındadır. O günümüze kadar üretimi hala devam eden bu tahıllardan zeytin, sebzecilik ve meyvecilik ekonomik alanda büyük katkılar sağlamıştır.

Hatay’ın Yöresel Lezzetleri

Hatay, tarih boyunca birçok kültür ve medeniyeti ev sahipliği yapmıştır. Bu sebepten dolayı bu şehre medeniyetler şehri denilmektedir. Günümüz şartlarında pek çok farklı inançlara sahip olan çoğu insanın hoşgörülü bir şekilde bir arada yaşadığı güzel ve kadin bir şehir olarak anılmaktadır. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinin arasında bir köprü konumunda olan bu ilin, bir çok kültürünü elbette mutfağına yansıtmış olmasında göz ardı etmemek gerekir. Mutfaktaki lezzetlerden sınırlarına, yöresel yemeklerinden mezelerine onlarca parmakla ısırtan bir çok lezzetleri bulunmaktadır.

Gastronomi şehri olan Hatay, 600 den fazla çeşitli yemeği ile dünya gastronomi şehri olarak kabul edilmiştir. Birbirinden lezzetli yiyecek türü bulunan Hatay’da peynir çeşitlerinden salçalara, tatlılardan reçelleri pek çok lezzetli ürünler bulunmaktadır. Hatay denilince tatlılar arasında akla ilk gelen tatlı çeşidi künefe olur. Bununla beraber Hatay yöresel yemek listesinde bulunan antakya kömbesi, Haytalı, kerebiç ve kabak tatlıları bulunmaktadır. Yöresel yiyecekler için alışveriş yapmak istediğinizde Antakya uzun çarşıyı ziyaret edebilirsiniz.

Lezzetli yemekleri arasında fellah köftesi yemeye Hatay çevresinde bilinen önemli yemekler arasındadır. Fellah köftesi, tıpkı oruk gibi ince bulgurla hazırlanan ve minik toplar haline gelerek haşlama yöntemi ile pişirilen bir yemek çeşididir.

İster kahvaltılarda ister öğlen yemeklerinde tüketebileceğiniz biberli ekmek, Hatay mutfaklarının vazgeçilmez lezzetleri arasındadır. Küçük gibi görünen fakat yenildiği zaman ağızda büyük tatlar bırakan, lahmacun ve pizza gibi özel sos ile pişirilen bir tür hamurdan yapılan ekmek türüdür. Hatay mutfağının özel baharatları, biberi, salçası ve soğanı ile hazırlanan biberli ekmek Hatay’da bulunan neredeyse her evin kahvaltı sofralarını tamamlayan bir tür yiyecek çeşididir.

Hatay’a gidip de kebap yemeden dönmek tabii ki olmaz. Yöreye ait olan mutfak kültürünün ortaya çıktığı kağıt kebabı, Hatay mutfağının en başta sırada gelen özel yemekleri arasından bir tanesidir. Bu yemeğin asıl kökü Arap mutfağında dayansa bile, Hatay’ın zenginliklerini de ortaya çıkarmış lezzetli bir yemektir.

Gebze ve Hatay Arası Ulaşım Nasıl Sağlanır?

İstanbul’dan Hatay’a gezmek için giden bir kişi otobüs veya uçak kullanarak ulaşımını sağlayabilir. Özel aracı olmayan bir kişi karayolundan ulaşım sağlamak istersen eğer araç kiralama imkanlarından yararlanabilir. Hatay şehrine gitmek isteyen ziyaretçiler bu yolculuk sırasında bir çok farklı seçenekte karşılaşır. Hatay iline ulaşım yapmak kolay olduğu kadar konaklama açısından da oldukça konforlu ve bir çok imkanına sahiptir. Hatay iline gidipte arsuz oteli içinde keyifli ve konforlu bir şekilde konaklama yapabilirsiniz.

İstanbul ilinin Gebze ilçesinden Hatay ilini, otobüs ile ziyaret etmek isteyen bir kişi Gebze Hatay otobüs bileti alarak karayolu üzerinden ulaşım sağlayabilir. Farklı firmaların düzenlemiş olduğu seferlerle birlikte hemen hemen Türkiye’nin birçok şehrinden Hatay iline gitmek oldukça mümkündür. Hatay iline gidip çevre iller olan Gaziantep, Adana, Osmaniye gibi yerleri de ziyaret edebilirsiniz.

Hatay iline hava yoluyla gitmek isteyen bir kişi, en kısa sürede ve en konforlu bir şekilde uçak ile yolculuk yapabilir. Türkiye içinde bulunan tüm havalimanlarından Hatay havalimanına giden uçaklar arasında bir bilet satın aldım kısa süre içinde Hatay havalimanı iniş sağlayabilirsiniz.

Özel aracı ile Hatay şehrine gitmek isteyen yolcular yaklaşık olarak 1000 kilometrelik yolu gözden çıkarmaları gerekir. İstanbul’dan hatay’a gitmek isteyen bir kişi yaklaşık olarak 15 saatlik süre zarfında hataya varabilir. Türkiye’nin bütün illerinden Hatay ilini ziyaret etmek isteyen kişiler uçak, otobüs ve araba ile ulaşımını kolay ve konforlu bir şekilde sağlayabilir.