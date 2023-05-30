Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Öğretmenler (Değişiklik) Yasası’na karşı ortak eylem ve basın toplantısı yapacağını bildirdi.

KTÖS ve KTOEÖS, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin önemi, geliştirilmesi ve dönüştürülmesiyle ilgili görüşlerini yarın saat 11.00’de Atatürk Öğretmen Akademisi önünde basın toplantısı düzenleyerek kamuoyu ile paylaşacak.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ve KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ortak açıklamasında, “Eğitimde yığınla sorun dururken topluma, öğretmenlere, haklara, AÖA’ya yapılan saldırıların sonucu Meclis’ten geçirilen yasa tasarısını kabul etmiyoruz” dedi.

"Bu süreci tırmandırarak devam ettiren Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm okulları, eğitimi gözden çıkardığı" savunulan açıklamada, “Başta Sn. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, tüm siyasi partileri ve kamuoyunu, oluşan kaosun sorumlusu yapacak bu anlayışa taraf olmaya ve bu kaosu ortadan kaldırmaya çağırıyoruz” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kıbrıslı Türklerin günümüzdeki laik ve demokratik toplumsal kimliğinin gelişmesinde öncü olan, 86 yıldır bu topluma ilkokul ve okulöncesi öğretmeni yetiştiren, kurumsal bir kültür ve tarihi bir misyona sahip Atatürk Öğretmen Akademisi’ni yaşatmak, geliştirmek ve ileriye götürmek bu adada yaşayan tüm Kıbrıslı Türk eğitimcilerin önceliği olmalıdır.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin protokoller ve meclisteki yasa değişiklik önerileri ile siyasetin malzemesi yapılması rahatsız edicidir. Bu kurum 86 yıllık bir çınardır, Eğitim Bakanlığı’ndan önce vardı, her türlü saldırıya karşı da var olmaya devam edecektir.”