Meclis’ten geçen başka, yayımlanan başka!

▶ Muhalefetin onay vermediği, hükümetin çoğunluğu ile geçen yasaya göre; 100 bin TL’nin üzerindeki mevduat faizlerinden %1, döviz mevduat faizlerinden ise %2 kesinti öngörülüyordu. Ancak Meclis’te konuşulan yasa ile yayımlanan yasa arasında farklılıklar ortaya çıktı.

YENİDÜZEN

‘Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası’ olarak isimlendirilen, kamu çalışanlarının maaşlarından ve mevduat faizlerinden kesinti içeren yasa ‘kafa karışıklığı’ yarattı.

Muhalefetin onay vermediği, hükümetin çoğunluğu ile geçen yasaya göre; 100 bin TL’nin üzerindeki mevduat faizlerinden %1, döviz mevduat faizlerinden ise %2 kesinti öngörülüyordu.

Ancak Meclis’te konuşulan yasa ile yayımlanan yasa arasında farklılıklar ortaya çıktı.

Komite Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova, yasaya göre 100 bin TL mevduatı olan kişilerden ayda 12.5 TL, 20 bin Sterlin mevduatı olan kişilerden ise 20 peni kesinti olacağını söylese de bankacılar, düzenlemede tam ters uygulamaya işaret ediyor.

YENİDÜZEN’e konuşan bankacılar, Meclis’ten geçen ve resmi sitede yayımlanan yasaya göre; 100 bin TL mevduat faiz geliri için ‘TL’ mevduatında 6-7 milyon TL, ‘döviz’ mevduatında ise 2 milyon sterlinin bulunması gerektiğini, kesintilerin ancak bu şekilde yapılabileceğini söylüyor.

Yasa’nın ilgili maddesi ne diyor?

Meclis’in resmi sayfasında yayımlanan yasanın 14’üncü maddesi şöyle: Gelir Vergisi Yasasının 32’nci maddesinin (1)’inci fıkrasına istinaden taşınır mal sermaye iratları gerçek ve tüzel kişilere nakden veya hesaben ödendiği anda ödemeyi yapanlar tarafından döviz olması halinde % 2 (yüzde iki), Türk Lirası olması halinde % 1 (yüzde bir) oranında katkı alınır.

Ancak bu katkı, taşınır mal sermaye irat miktarının 100,000,00 TL (Yüz Bin Türk Lirası) ve altı ve/veya karşılığı döviz olması halinde alınmaz.

Maaşlardaki kesintiler aynı…

Yayımlanan yasaya göre; kamu maaşlarından yapılacak kesinti miktarlarında herhangi bir farklılık yok.

Brüt maaşı 15 bin TL ile 55 bin TL olan çalışanların maaşlarından yüzde 2 kesinti yapılacak.

Bu kişiler maaşlarından kesinti yapılmaması için dilekçe vermemesi halinde otomatik olarak 1 ay kesinti yapılacak.

Brüt maaşı 55 bin TL’nin üzerinde 75 bin TL’ye kadar olan kişilerden ise yüzde 2 kesinti yapılacak.

75 bin TL üzerinde (75.000,01 TL) brüt maaş üzerinden ise %5 kesinti yapılacak.

Her iki rakam arasında brüt maaş alan kişiler, dilekçe yapmaması halinde 9 ay boyunca kesintili maaş alacak.