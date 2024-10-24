“Meclis’teki 3 hukukçu da 3 oyun geçersiz olduğunu bildirdi”

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler’in, geçersiz haldeki üç oyla, UBP – YDP – DP Hükümeti tarafından Meclis Başkanı ilan edilmesiyle ilgili açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’teki 3 hukukçunun da söz konusu oyların geçersiz olduğunu bildirdiklerini kaydetti.

Erhürman, 3 Meclis hukukçusunun da Meclis Başkanlığı'na hitaben yazdıkları yazılarda üç çift mührün de geçersiz olduğunu açıkça belirttiğini ifade eden Erhürman, “Meclis İçtüzüğü'nü yorumlama konusunda Meclis'teki hukukçulardan daha yetkili kim var? Onlar oy birliğiyle bu oylar geçersiz diyorlarsa, Meclis İçtüzüğünü görmezden geldikleri anlamı yüklenebilir mi bu görüşlere?” sorularını sordu.

Erhürman, “Meclis'te bulunan her kişiye, her partiye düşen görev Meclis'e ve hukukuna sahip çıkmaktır” dedi ve ekledi: “Durum bu kadar açıkken Meclis'e sahip çıkılacak mı? Bizim yanıtımız net: Biz görevimizin bilincindeyiz ve Meclis'e sonuna kadar sahip çıkacağız.”

“Meydan boş değil” diyen Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bütün hukukçuların bildiği, bilmesi gereken şu: Bir işlemin hukuka aykırı olması başka bir şey, o işleme karşı yargı yolunun açık ya da kapalı olması başka bir şey.

İşleme karşı yargı yolunun açık olup olmadığı tartışmasını şimdilik bir kenara bırakıyorum.

İşlem, yani üç çift mührün geçerli olduğu varsayımıyla adayın seçildiği yönünde tutulan tutanak hukuka aykırı mı? Meclis'te üç değerli hukukçu var. Üçünün de Meclis Başkanlığı'na hitaben yazdıkları yazılar üç çift mührün de geçersiz olduğunu açıkça söylüyor.

İçtüzükte var mı yok mu? Kim karar verecek buna? Meclis İçtüzüğü'nü yorumlama konusunda Meclis'teki hukukçulardan daha yetkili kim var? Onlar oy birliğiyle bu oylar geçersiz diyorlarsa, Meclis İçtüzüğünü görmezden geldikleri anlamı yüklenebilir mi bu görüşlere?

Meclis hukukçuları, başka pek çok hukukçu gibi bu çift mühürlü oylar geçersiz dediklerine göre, bu durumda işlem hukuka aykırı. Meclis'ten ne bekliyorsunuz?

Hukuka aykırı olduğunu bildiği ve kendisine Meclis hukukçularının oy birliğiyle bildirdiği bir işlemi hukuka uygun kabul etmesini mi? Bu noktada yargı yolunun açık olup olmamasının bir önemi var mı? Yani yargı yolunun kapalı olduğu durumlarda Meclis hukuka aykırı olduğunu bile bile işlem yapma yetkisine sahip mi? Anayasa'daki hukukun üstünlüğü ilkesinden bunu mu anlamak gerekir?

Beğenilsin beğenilmesin, Kıbrıs Türk halkının tek meclisi var. Bu Meclis'te bulunan her kişiye, her partiye düşen görev Meclis'e ve hukukuna sahip çıkmaktır.

Durum bu kadar açıkken Meclis'e sahip çıkılacak mı? Bizim yanıtımız net: Biz görevimizin bilincindeyiz ve Meclis'e sonuna kadar sahip çıkacağız.

Meydan boş değil!”