Mecliste yine elektrik gitti

Meclis Genel Kurul toplantısında yine elektrik kesintisi yaşandı. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un “deport kararlarının kaldırılması” ile ilgili konuşma yaptığı sırada elektrik enerjisi kesildi. Meclis karanlıkta kaldı ancak mikrofonlar çalışmaya devam etti. Son olarak Mayıs ayında CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın, UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal Juju'nun kardeşinin, Başbakanlığa istihdam edilip, işe gitmeden nasıl maaş aldığını açıkladığı sırada önce Meclis TV’nin yayını durmuş, kısa bir süre sonra da Meclisteki elektrik enerjisi kesilmişti.