Meclis'te yeni yasama yılı başladı

Meclis’te yeni yasama yılı çalışmaları başladı.

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel, göz ameliyatı olduğu gerekçesiyle Meclis’e gelse de Genel Kurul toplantısına katılamadı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da toplantıda annesinin rahatsızlığı nedeniyle yer alamadı.

Hatırlanacağı üzere; Meclis, Haziran’da yaptığı son toplantının ardından yaz tatiline girmişti.

Komitelerin çalışmaya devam ettiği yaz döneminde, Meclis Genel Kurulu da iki kez olağanüstü toplanmıştı.

Genel Kurul, 24 Ağustos’ta Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi için toplanırken; 15 Eylül’de ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs konusu ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirmişti.

Töre’den milletvekillerine: Yeni dönemde toplantılara erken gelin

Meclis’te yeni yasama yılı çalışmaları başladı.

Açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Zorlu Töre, yeni dönemde milletvekillerine Genel Kurul toplantılarına ‘erken gelme’ çağrısı yaptı.

Kamuoyunda tartışma ve eylemlere neden olan ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ yapımı çalışmalarına yönelik destek mesajı veren Töre, “Çalışmalardan heyecan duyduğunu’ söyledi.

Bakanlar Kurulu tarafından 67 yasa tasarısı, 38 yasa gücündeki kararname sunduğuna yönelik bilgi veren Töre, 11 yasa önerisi sunulduğunu kaydetti.

Töre, geçtiğimiz yasama döneminde 3 yasa önerisi ile 12 yasa tasarısının yasallaştığını açıkladı.

3 yasa önerisinden 1’inin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini, 1 tanesinin ise Anayasa Mahkemesi’nde görüşüldüğünü söyleyen Töre, komite gündemlerinde olan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.