Meclis’te yeni dönem yoğun geçecek

KOMİTE GÜNDEMLERİ NE?

● İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi: 24 yasa tasarısı, 14 yasa önerisi, 3 Cumhurbaşkanlığı’nda bir kez daha görüşülmek üzere gönderilen yasa.

● Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi: 276 yasa gücünde kararname, 18 yasa tasarısı, 3 yasa önerisi, 1 Cumhurbaşkanlığı’nda bir kez daha görüşülmek üzere gönderilen yasa.

● Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi: 21 yasa tasarısı, 11 yasa önerisi, 1 Cumhurbaşkanlığı’nda bir kez daha görüşülmek üzere gönderilen yasa.

● Sayıştay Komitesi: 6 denetim raporu.

Ayşe GÜLER

Meclis’te yeni yasama yılı 2 Ekim Pazartesi günü başlarken, gözler Genel Kurul çalışmalarına çevrildi.

‘Kabine değişiklikleri’, ‘siyasi irade’ tartışmaları ve ‘verimsizlik’ eleştirilerinin gündemden düşmediği Meclis Genel Kurulu’nda yeni dönem yoğun geçecek.

Bütçe görüşmelerinin yanı sıra komitelerinin gündeminde toplamda 276 yasa gücünde kararname, 63 yasa tasarısı ve 28 yasa önerisi bulunuyor.

Bununla birlikte; Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere iade edilen 5 yasa da komite gündemlerinde.

6 denetim raporu da komitelerde görüşülmeyi bekliyor.

Uzun süredir hayata geçmeyi bekleyen yasa çalışmaları bu dönemde de hayata geçmek için komite gündemlerinde beklemede olacak.

‘Verimlilik’ çağrısı…

YENİDÜZEN, Meclis’te yeni dönem öncesinde ‘sürekli’ komitelerin üyeleriyle görüştü.

3 komite; Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi üyeleri, ‘verimlilik’ vurgusu yaptı.

Milletvekilleri, toplum yararına olacak, uzun süredir yasallaşmayı bekleyen çalışmaların da bir an önce hayata geçmesi için çağrı yaptı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Dr. Filiz Besim, bu yıl Meclis’teki çalışmaların çok daha verimli geçmesi gerektiğini vurguladı.

Besim, komite gündeminde; Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı, Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Yasa Tasarısı ve Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı olmak üzere 3 önemli yasa çalışması olduğunu dile getirdi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fikri Toros, geçtiğimiz yasama yılında, yarım kalan yasaların bir an önce komite aşamasının sonlandırılarak, Genel Kurul’a sevk edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toros, yaz aylarında yasalarla ilgili teknik hazırlıkların tamamlanamadığı gerekçesiyle komite çalışmalarının aksamasını eleştirdi.

Öte yandan Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi Üyesi, CTP Milletvekili Ürün Solyalı, yeni dönemde toplumu gerçekten ilgilendiren, sorunlara çözüm üretecek yasa çalışmalarının öncelikli olarak Meclis’te hayata geçmesi gerektiğine dikkat çekti.

Solyalı, muhalefet olarak CTP’nin yasa önerileri hazırlayıp Meclis’e sunacağını ifade ederek, “Yabancılara mal satışının düzenlemesi, KIB-TEK’in özerkleştirilmesi, vatandaşlık konusu, sosyal güvenlikle alakalı özellikle dar gelirlerinin güvenceye alınması, adil istihdam koşullarının yaratılması, asgari ücretin daha somut ve devlet katkısı koşullarının da yaratılarak belirlenebilmesi anlamında yasa hazırlığı içindeyiz. Daha birçok alanda yasa hazırlıklarımız var. Çalışmalar tamamlanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

KOMİTELERDE DURUM NE?

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Dr. Filiz Besim:

“3 önemli yasa çalışması, hayata geçmeli”

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Dr. Filiz Besim, bu yıl Meclis’teki çalışmaların çok daha verimli geçmesi gerektiğini vurguladı.

Besim, komite gündeminde; Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı, Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Yasa Tasarısı ve Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı olmak üzere 3 önemli yasa çalışması olduğunu dile getirdi.

Bunun yanı sıra 112 Acil Sağlık ve Ambulans Hizmetleri Yasa Tasarısı’nın da yasallaşmayı beklediğini ifade eden Besim, tüm yasa çalışmalarının ön görüşmesinin Eylül ayı başında yapıldığını, esas görüşmelerin ise bugün itibariyle başlayacağını kaydetti.

Besim, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın 1-1.5 yıldır hayata geçmek için beklediğini söyledi, geçtiğimiz dönemde komitede 5 yıldır yasallaşmayı bekleyen 51-95 sayılı Belediyeler Yasası’nı bitirerek, hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Komite gündeminde toplumun önünü açacak çok önemli yasaların olduğunu dile getiren Besim, “CTP’li komite üyeleri olarak kültürümüze uymayan, üstten emri vaki gelen yasaların sonuna kadar karşısında durmaya çalışıyoruz” dedi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fikri Toros:

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı hayata geçmeli”

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fikri Toros, geçtiğimiz yasama yılında, yarım kalan yasaların bir an önce komite aşamasının sonlandırılarak, Genel Kurul’a sevk edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toros, yaz aylarında yasalarla ilgili teknik hazırlıkların tamamlanamadığı gerekçesiyle komite çalışmalarının aksamasını eleştirdi.

Komite gündeminde yer alan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın hızlıca tamamlanması için çalışacaklarını ifade eden Toros, söz konusu çalışmanın uzun süredir Meclis’te olduğunu belirtti.

Öte yandan Maliye Bakanlığı’nın hazır olmaması nedeniyle Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanamadığını belirten Toros, hükümet tarafından gerekli irade ortaya konularak tüm yasa çalışmalarının hayata geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toros, yasal zorunluluk gereği 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin çalışmaların da kısa süre içinde komitede görüşülmeye başlayacağını dile getirdi.

Hükümet programında halka taahhüt edilen, bütçeye gelir getirici, ‘kara para aklanmasının’ önlenmesine önemli katkı sağlayacak; Forex Yasası’nı, Sanal Şans Oyunları Yasası ile Bitcoin Kripto Para Yasası’nın bir an önce Meclis’e getirilmesi gerektiğini belirtti.

Bunun yanı sıra 5 yıllık sosyal ekonomik ve kültürel ekonomik programın da Meclis Genel Kurul gündemine getirilmesinin şart olduğunu söyleyen Toros, tüm bunların yakın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi Üyesi, CTP Milletvekili Ürün Solyalı:

“CTP, yeni dönemde birçok konuda yasa önerisi hazırlayıp, Meclis’e sunacak”

Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi Üyesi, CTP Milletvekili Ürün Solyalı, yeni dönemde toplumu gerçekten ilgilendiren, sorunlara çözüm üretecek yasa çalışmalarının öncelikli olarak Meclis’te hayata geçmesi gerektiğine dikkat çekti.

Solyalı, muhalefet olarak CTP’nin yasa önerileri hazırlayıp Meclis’e sunacağını ifade ederek, “Yabancılara mal satışının düzenlemesi, KIB-TEK’in özerkleştirilmesi, vatandaşlık konusu, sosyal güvenlikle alakalı özellikle dar gelirlerinin güvenceye alınması, adil istihdam koşullarının yaratılması, asgari ücretin daha somut ve devlet katkısı koşullarının da yaratılarak belirlenebilmesi anlamında yasa hazırlığı içindeyiz. Daha birçok alanda yasa hazırlıklarımız var. Çalışmalar tamamlanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Komite gündemindeki Askeri Suç ve Cezalar (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin ivedilikle yasallaşmasının şart olduğunu ifade eden Solyalı, Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi’nin de hayata geçmesi gerektiğini belirtti.

Solyalı, karma oyun da kaldırılmasını öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin de komite gündeminde yer aldığını sözlerine ekledi.

Yeni yasama yılı başlıyor

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı, düzenlenecek törensel toplantıyla başlıyor.

Meclis’te Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılı’nın ilk birleşimi yapılacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda, Meclis Başkanı Zorlu Töre geçen dönemin faaliyet raporunu okuyacak ve yeni yasama yılına ilişkin konuşma yapacak.

Ardından hükümete ve parti başkanlarına söz verilecek.

Üst düzey protokolün de davetli olduğu Meclis’in törensel toplantısının ardından Meclis Başkanlığı resepsiyon verecek.

Meclis Genel Kurulu, Salı günü de denetim işleviyle toplanacak.

Meclis Genel Kurulu, pazartesi günleri yasama; salı günleri de denetim görevi için toplanıyor.

26 Haziran’dan beri tatilde olan Meclis, tatil sürecinde bir kez olağanüstü; bir kez de ara seçimde milletvekili seçilen Sami Özuslu’nun yemin etmesi için toplanmıştı. Meclis komiteleri ise yaz tatili boyunca da toplantılarına devam ederek tasarı ve önerileri görüşmüştü.

50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili dağılımı şöyle:

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 19, Demokrat Parti 3, Yeniden Doğuş Partisi 2 ve 2 bağımsız.