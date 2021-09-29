Meclis’te yeni dönem için geri sayım

‘Nisap’ sorunu gölgesinde yasama yılı çalışmalarını tamamlayamayarak kapanan Meclis, 1 Ekim Cuma günü açılacak. 3 aylık aranın ardından törensel açılış yapılacak Meclis Genel Kurulu’nda gözler yeni döneme çevrildi.

Aralarında erken seçim tarihini belirlemek dahil, 9 önemli yasa çalışmasının bulunduğu Meclis, 30 Haziran’daki gündemle yeniden toplanacak.

CTP, HP VE TDP YALNIZCA TÖRENSEL AÇILIŞTA… Siyasi partilerden elde edilen bilgiye göre; 1 Ekim’de gerçekleşecek Meclis’teki ‘törensel açılışa’ muhalefet kanadından CTP, HP ve TDP katılacak. Ancak 3 parti de 4 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek, yasama çalışmalarına UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin nisabı sağlayarak, Genel Kurul’u açması halinde destek verecek.

ZAROĞLU’NDAN DESTEK YOK… Öte yandan YDP’den istifa ederek, Millet Partisi’ni kuran, Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu da hükümete nisap konusunda destek vermeyecek. Hükümete 3 bağımsız vekil, Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç ve Hasan Topal nisap konusunda destek sağlayacak.

MADDE MADDE MECLİS GÜNDEMİ:

Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi KKTC Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı

SİYASİ PARTİLER NE DEDİ?

Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu: Meclis çalışmaları daha verimli geçmeli.

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’dan CTP ve HP’ye çağrı: Siyaseti bir kenara bırakalım, vatandaşın ihtiyacı yasaların geçmesi için Meclis’i açalım

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın: Pazartesi günkü toplantıda erken seçim tarihi belirlenmeli

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay: Meclis’i kapatamadılar. Açamamaları da sürpriz değil, malumun ilanı olur

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit: Meclis’in açılması konusunda endişeliyiz

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk: Meclis’in kapanamadığı gibi açılamamasına ilişkin sorumluluk tüm vekillerde

Millet Partisi Genel Başkanı, Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu: Hükümete de nisaba da desteğim yok.

Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu: Azınlık Hükümeti’ne destek vereceğiz

Ayşe GÜLER

‘Nisap’ sorunu gölgesinde yasama yılı çalışmalarını tamamlayamayarak kapanan Meclis, 1 Ekim Cuma günü açılacak.

3 aylık aranın ardından törensel açılış yapılacak Meclis Genel Kurulu’nda gözler yeni döneme çevrildi.

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nde zaman zaman ‘krize’ ve siyaset koridorlarında ‘pazarlık’ konusu olmasına neden olan nisap sorunu yeniden gündeme gelecek.

Aralarında erken seçim tarihini belirlemek dahil, 9 önemli yasa çalışmasının bulunduğu Meclis, 30 Haziran’da yer alan gündemle toplanacak.

Siyasi partilerden elde edilen bilgiye göre; 1 Ekim’de gerçekleşecek Meclis’teki ‘törensel açılışa’ muhalefet kanadından CTP, HP ve TDP katılacak.

Ancak 3 parti de 4 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek, yasama çalışmalarına UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin nisabı sağlayarak, Genel Kurul’u açması halinde destek verecek.

Öte yandan YDP’den istifa ederek, Millet Partisi’ni kuran, Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu da hükümete nisap konusunda destek vermeyecek.

Görüş almak için aradığımız DP Milletvekili Serdar Denktaş, açıklama yapmadı, “Bir süre daha sessizliğimi koruyacağım” dedi.

Yalnızca bağımsızlar…

Hükümete 3 bağımsız vekil, Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç ve Hasan Topal nisap konusunda destek sağlayacak.

Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu’ndan alınan bilgiye göre 3 vekil, nisap sağlama konusunda Pazartesi günkü toplantıda yerini alacak.

YENİDÜZEN, Meclis Genel Kurulu toplantısı öncesinde siyasi partilerle görüştü, hem yeni dönemi, hem de izleyecekleri yol haritasını sordu.

Meclis Başkanı’ndan ‘verimlilik’ çağrısı…

Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu, 1 Ekim’de Meclis’in açılış töreninin yapılacağını, 4 Ekim Pazartesi gündemdeki konularla ilgili toplanacağını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sennaroğlu, ilk toplantı gününde 9 yasa çalışmasının gündemde olacağını ifade ederek, bu yılki Meclis çalışmalarının daha verimli geçmesi çağrısında bulundu.

UBP’den CTP ve HP’ye çağrı

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, partideki tüm vekillerin Meclis’teki nisabı sağlamak için Pazartesi günkü toplantıda yerini alacağını söyledi.

Özellikle CTP ve HP’den beklentimiz siyaseti bir kenara bırakalım, vatandaşın ihtiyacı olan bu yasaların geçmesi için öncelikle bu amaçla Meclis’i açalım” çağrısı yaptı.

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk de yeni dönemde Meclis’in kapanamadığı gibi açılamamasına ilişkin sorumluluğun tüm vekillere ait olacağını kaydetti.

Muhalefet: Nisabı sağlamak Hükümet’in görevi…

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, törensel toplantıya katılacaklarını ancak Pazartesi günkü Genel Kurul’da nisabı sağlamanın Azınlık Hükümeti’nin görevi olduğunu belirtti.

Sorakın, tüm siyasi partilerle istişare edilerek, Pazartesi günü gerçekleşecek toplantıda erken seçim tarihine ilişkin ortak bir karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, daha önceki hükümetler döneminde Meclis’teki komite çalışmalarının yapılmasına rağmen Azınlık Hükümeti döneminde neredeyse kayda değer toplantı yapılmadığını söyledi.

Başbakan ve iktidardaki siyasi partilerin sürekli olarak ‘Genel Kurul’un toplanması için 26 sayım vardır, hükümetim’ diye övündüğünü belirten Özersay, “Meclis’i kapatamadılar. Açamamaları da sürpriz değil, malumun ilanı olur” dedi.

TDP olarak törensel açılışta yerlerini alacaklarını söyleyen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise yasalarının görüşüleceği 4 Ekim Pazartesi günkü toplantıda nisabın hükümet tarafından sağlanmasını bekleyeceklerini belirtti.

Özyiğit, “Her biri ayrı telden çalan 27 vekilin kaprislerini bir kenara bırakıp nisap sağlarlarsa, biz de gereken sözleri söyleyip katkı yapacağız” dedi.

Zaroğlu’ndan destek yok

Millet Partisi Genel Başkanı, Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, Azınlık Hükümeti’ne destek vermeyeceğini söyledi, “Nisaba destek verip, hükümetin kirli olarak değerlendirdiğim bu işlerin içerisinde olmak istemiyorum” şeklinde konuştu.

Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Meclis’in açılması için Azınlık Hükümeti’ne destek vereceklerini açıkladı.

Büyükoğlu, 3 bağımsız vekilin ortak hareket ederek, hangi siyasi partiye katılacaklarını da düzenleyecekleri basın toplantısı ile duyuracaklarını belirtti.

Meclis gündeminde ne var?

Meclis gündeminde; erken seçime ilişkin tarihin belirlenmesini öngören KKTC Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi bulunuyor.

Bununla birlikte; Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi, Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi de görüşülecek.

MECLİS BAŞKANI NE DÜŞÜNÜYOR?

Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu:

Meclis çalışmaları daha verimli geçmeli

Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu, 1 Ekim’de Meclis’in açılış töreninin yapılacağını, 4 Ekim Pazartesi gündemdeki konularla ilgili toplanacağını söyledi.

Sennaroğlu, ilk toplantı gününde 9 yasa çalışmasının gündemde olacağını ifade ederek, bu yılki Meclis çalışmalarının daha verimli geçmesi çağrısında bulundu.

Komitelerin 1 aydır çalıştığını belirten Sennaroğlu, “ Meclis’te verimli çalışma dönemi olsun istiyoruz. Büyük sıkıntılar var, pandeminin yarattığı sorunlar. Halk bizden, parlamentodan bu çalışmaların hayata geçmesini bekliyor” dedi.

MİLLETVEKİLLERİ NE DEDİ?

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’dan CTP ve HP’ye çağrı:

Siyaseti bir kenara bırakalım, vatandaşın ihtiyacı yasaların geçmesi için Meclis’i açalım

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, partideki tüm vekillerin Meclis’teki nisabı sağlamak için Pazartesi günkü toplantıda yerini alacağını söyledi.

Komitelerden oybirliğiyle geçen önemli yasa çalışmalarının Meclis’ten geçerek yasallaşması gerektiğini belirten Hasipoğlu, “Özellikle CTP ve HP’den beklentimiz siyaseti bir kenara bırakalım, vatandaşın ihtiyacı olan bu yasaların geçmesi için öncelikle bu amaçla Meclis’i açalım” çağrısı yaptı.

Hasipoğlu, “Hükümet, Azınlık Hükümeti’dir deyip, siyaset yapmayalım” dedi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

Pazartesi günkü toplantıda erken seçim tarihi belirlenmeli

Öte yandan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, törensel toplantıya katılacaklarını ancak Pazartesi günkü Genel Kurul’da nisabı sağlamanın Azınlık Hükümeti’nin görevi olduğunu belirtti.

Sorakın, tüm siyasi partilerle istişare edilerek, Pazartesi günü gerçekleşecek toplantıda erken seçim tarihine ilişkin ortak bir karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Halkın lehine olan önemli yasalara destek vereceklerini dile getiren Sorakın, “Temennim, verimli bir dönem olması… Meclis’te çok önemli yasalar vardır, bunların geçmesi gerekiyor.

Özellikle hükümet partilerinin Anayasa ve yasalara uygun şekilde verimli şekilde geçirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sorakın, “Hükümet darmadağın. Hükümeti oluşturan partiler darmadağın” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay:

Meclis’i kapatamadılar. Açamamaları da sürpriz değil, malumun ilanı olur

Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, daha önceki hükümetler döneminde Meclis’teki komite çalışmalarının yapılmasına rağmen Azınlık Hükümeti döneminde neredeyse kayda değer toplantı yapılmadığını söyledi.

“Bunun sorumlusu, olmayan hükümettir” diyen Özersay, komite başkanlarının hükümet vekilleri tarafından oluşturulduğunu, Belediyeler Yasası’ndaki değişiklik çalışması dışındaki komitelerin bir araya gelmediğini kaydetti.

Özersay, komite çalışmalarına ilişkin yaz döneminin ‘boşa geçirildiğini’ de ifade etti.

Başbakan ve iktidardaki siyasi partilerin sürekli olarak ‘Genel Kurul’un toplanması için 26 sayım vardır, hükümetim’ diye övündüğünü belirten Özersay, “Meclis’i kapatamadılar. Açamamaları da sürpriz değil, malumun ilanı olur” dedi.

Özersay, “Saner ‘hükümet olduğu iddiasındaysa Meclis’i açması gerekiyor. Eğer aksi olursa ortada hükümet yoktur demektir” şeklinde konuştu.

Meclis’te nisabın sağlanarak, açılması halinde komitede de olumlu oy muhaceret affıyla ilgili düzenlemeye Genel Kurul’da da destek vereceklerini söyleyen Özersay, bunun dışında halkın menfaatine olan yasa tasarılarına destek vereceklerini sözlerine ekledi.

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit:

Meclis’in açılması konusunda endişeliyiz

TDP olarak törensel açılışta yerlerini alacaklarını söyleyen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yasalarının görüşüleceği 4 Ekim Pazartesi günkü toplantıda nisabın hükümet tarafından sağlanmasını bekleyeceklerini belirtti.

Özyiğit, “Her biri ayrı telden çalan 27 vekilin kaprislerini bir kenara bırakıp nisap sağlarlarsa, biz de gereken sözleri söyleyip katkı yapacağız” dedi.

Özyiğit, Meclis’in açılması konusunda endişeli olduğunu ifade etti.

“Hükümet oluştuktan sonra muhalefetle yaptığı toplantıda Meclis tarafından onaylanan komite yapısı da seçim tarihinin belirlenmesi konusunda çiğnendi” diyen Özyiğit, “İlgili komiteyi toplamak yerine seçim tarihini belirlemek için Ad-Hoc komite önerisini getirdi. Komitelerin çalışmaları da aksadı” şeklinde konuştu.

Özyiğit, hükümetin yeni yasama döneminde Meclis’teki komitelerin ele alınmasını gündeme getireceklerini de sözlerine ekledi.

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk:

Meclis’in kapanamadığı gibi açılamamasına ilişkin sorumluluk tüm vekillerde

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, hayata geçmeyi bekleyen birçok yasa olduğunu söyledi, “Milletvekilleri yeminine uygun hareket etmeli. Meclis’in çalıştırılmadığı ortamda görevlerini ihmal etmiş olurlar” dedi.

Öztürk, ‘Meclisi toplamak hükümetin görevidir’ anlayışının doğru olmadığını dile getirdi.

Yeni dönemde Meclis’in kapanamadığı gibi açılamamasına ilişkin sorumluluğun tüm vekillere ait olacağını kaydeden Öztürk şöyle devam etti: Önemli yasalar var. Bir an önce görüşülebilmesi için hükümet ve muhalefet vekilleri meclisi çalıştırılmalı. Erken seçime ilişkin kararlar alınmalı.

Millet Partisi Genel Başkanı, Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu:

Hükümete de nisaba da desteğim yok

Millet Partisi Genel Başkanı, Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, Azınlık Hükümeti’ne destek vermeyeceğini söyledi, “Nisaba destek verip, hükümetin kirli olarak değerlendirdiğim bu işlerin içerisinde olmak istemiyorum” şeklinde konuştu.

“Hükümet kurulduğu zaman destek verebiliyordum. Ama yapılan yanlışları göz yummayacağımı söyledim” diyen Zaroğlu, bazı bakanlıklarda yolsuzlukların ayyuka çıktığını kaydetti.

Zaroğlu, ülkede siyasi kriz olduğunu dile getirerek, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yasaların ortak konsensüsle geçmesi gerektiğini ifade etti.

Zor bir sürecin içerisinde olunduğunu, 2 yıldır pandemi sürecinin yaşandığını aktaran Zaroğlu,

“Hükümetin gidişatı çok kötü. Vatandaşları daha da zor durumda bıraktılar. Ülkede seçime gidilmesi gerekiyor” dedi.

Zaroğlu, bunun dışındaki senaryoların geçerli olmadığını da sözlerine ekledi.

Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu:

Azınlık Hükümeti’ne destek vereceğiz

Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Meclis’in açılması için Azınlık Hükümeti’ne destek vereceklerini açıkladı.

Büyükoğlu, 3 bağımsız vekilin ortak hareket ederek, hangi siyasi partiye katılacaklarını da düzenleyecekleri basın toplantısı ile duyuracaklarını belirtti.

Meclis gündeminde çok acil olarak hayata geçmesi gereken yasa çalışmaları olduğunu ifade eden Büyükoğlu, “Muhaceret yasası çok önemli. Hem vatandaş hem vatandaş olmayanlar bu konuda ciddi sorun yaşıyor. Bu konuda bir formül geliştirilmeli” şeklinde konuştu.