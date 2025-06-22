Meclis’te yarın dört yasa tasarısı ve bir yasa önerisi görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama gündemiyle toplanacak. Gündemde, dört yasa tasarısı ve bir yasa önerisi bulunuyor.

Saat 10.00’da başlayacak Genel Kurul’da, Gümrük ve İstihsal (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 301/4/2025), İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 305/4/2025), Devlet Laboratuvarı (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 303/4/2025) ve Sakinlerin Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:294/4/2025) görüşülecek.

Toplantıda ayrıca, Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:88/4/2025) de ele alınacak.