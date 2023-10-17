Mecliste "uyuşturucu testi" tartışması

Sağlık eski Bakanı ve CTP Milletvekili Filiz Besim, trafikte uyuşturucu testinin, yasa geçmesine rağmen neden yapılmadığını sordu, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise “bütçe yok” yanıtını verdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Filiz Besim, trafikte tükürükten uyuşturucu tespitine ilişkin yasanın yasallaşmasına rağmen bunun neden yapılmadığını sordu.

Bunun üzerine kürsüye çıkan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Bütçe meselesi… Bütçe yok” dedi.

Bunun üzerine yeniden söz alan Filiz Besim ise, “Söz konusu cihazlar çok pahalı değildir. Acil serbislere gelen hastalar için de çok önemli cihazlardır. Bütçe şeklindeki cevap çok hafif kaldı” şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Erhan Arıklı ise “2024 bütçesine ekleyeceğiz” dedi.