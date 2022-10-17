Meclis’te tansiyon yükseldi, oturuma 10 dakika ara verildi

Meclis Başkanı Zorlu Töre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın eleştirilerini yanıtlamak için kürsüye geldi, tansiyon yükseldi, oturuma 10 dakika ara verildi.

Töre, Erhürman’a “Bu yıllardır uygulanıyor. Bu kadar kükremenize gerek yok. Kükremeyle Meclis’i idare edemesiniz. Dinlemesini bil, saygılı ol” dedi.

Bu sırada Töre’nin açıklamalarına CTP’li vekiller tepki gösterdi, Meclis’te sesler yükseldi.

Töre, Avrupa Parlamentosu Başkanı’na Maraş ve hidro karbonla ilgili güneyde yaptığı açıklamalarla ilgili Dışişleri Bakanlığı tarafından bir mektup yazıldığını, bu mektubun da Meclis Başkanlığı tarafından imzalandığını savundu.

Meclis’te CTP Meclis Grubu’nun bilgilendirdiğini de iddia eden Töre’ye CTP’li vekiller karşı çıktı, böyle bir bilgilendirme yapılmadığını dile getirdi.

Töre, bu cevaba karşılık CTP’li vekillere “Anayasa Mahkemesi’ne gidin” yorumunu yaptı, tansiyon daha da yükseldi.

Töre, “Meclis bahçesinde Dr. Fazıl Küçük ve Atatürk heykelinin fiziki olarak yıprandı. Bu nedenle oraya yeni yapı oluşturulsun. Hem Dr. Küçük, hem Atatürk hem de Denktaş’ı koyalım” dedi.

Bu sırada CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Siz habire İstihdam yaparak, habire beton yapıyorsunuz” diyerek eleştirdi.

Töre, “O beton değil. AB’ye gidip gelmek 200 bin TL’dir. Siz, Atatürk’e Denktaş’a, Dr. Küçük’e de karşısınız, sizin yapınız böyledir. Meclis’e de karşısınız” dedi.

Tansiyonun yükselmesinin ardından, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu oturuma 10 dakika ara verdi.