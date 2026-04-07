Meclis’te tansiyon yükseldi, CTP salonu terk etti

Başbakan Ünal Üstel’in Meclis kürsüsünde yaptığı açıklamalar sırasında Genel Kurul’da tansiyon yükseldi. Polis müdahalesine yönelik sert tepkiler üzerine CTP milletvekilleri Meclis’i terk etti.

Üstel, son iki gündür yaşanan ortamdan memnun olmadıklarını belirterek, hükümetin attığı tüm adımların halkın iyiliği için olduğunu iddia etti. Alınan tedbirlerin halkın ferahlığı ve daha rahat yaşaması amacıyla hayata geçirildiğini söyleyen Üstel, hükümetin pandemi dönemini yönettiğini ve yarım kalan projeleri tamamladığını öne sürdü.

Konuşma sırasında CTP sıralarından polis müdahalesine ilişkin sert tepkiler yükseldi. CTP milletvekilleri, dışarıda insanlara biber gazı sıkıldığını ve polisin müdahalede bulunduğunu belirterek hükümete müdahale çağrısı yaptı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Meclis’in devre dışı bırakıldığını ve yaşananlara sessiz kalınmayacağını ifade etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise polis müdahalesinin durdurulmaması halinde Genel Kurul’un devam edemeyeceğini belirtti.

Başbakan Üstel, son iki gündür ara yol bulunması için görüşmeler yapıldığını ifade ederken, yaşanan tartışmaların ardından CTP milletvekilleri Meclis Genel Kurulu’nu terk etti.