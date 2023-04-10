Meclis’te tansiyon yükseldi!
Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın “söz size geldiğinde sizi konuşturmayacağım” sözleri üzerine, Meclis gerildi, CTP milletvekili Asım Akansoy ile tartışma yaşandı.
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın “söz size geldiğinde sizi konuşturmayacağım” sözleri üzerine, Meclis gerildi, CTP milletvekili Asım Akansoy ile tartışma yaşandı.
Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun konuşması sırasında, ortaya koyduğu üretim kapasitesine yönelik, muhalefetin “doğru bilgi vermiyorsunuz” sözleri üzerine gerginlik yaşandı.
Meclis’te karşılıklı konuşmaların devamı sonrasında, Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu, “teşekkür eder, saygılar sunarım” diyerek kürsüden indi.
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