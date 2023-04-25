Töre'den nisap sorununa tepki: "Nedir bu çektiğimiz? 29 vekilli hükümet meclisi toplayamıyor"
Nisap sorununun baş gösterdiği Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısına, Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin isyanı damga vurdu: "Nedir bu çektiğimiz… 29 vekilli hükümet meclisi toplayamıyor. Neredeler?"
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Nisap sorununun baş gösterdiği Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısına, Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin isyanı damga vurdu.
Genel Kurul toplantısının canlı yayınlandığını gözardı eden Töre, nisap sorunu yaşanmasına tepki göstererek, "Nedir bu çektiğimiz… 29 vekilli hükümet meclisi toplayamıyor. Neredeler?" dedi.
Töre daha sonra toplantıya 10 dakika ara verdi.
10 dakikalık aranın ardından yapılan yoklamada nisap sağlandı ve Meclis Genel Kurul toplantısı başladı.
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