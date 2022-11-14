Meclis’te ilginç diyalog: Görevli: 62’inci madde kapsamında konuşma istemi var / Töre: Allah acısın Meclis’i gene
Nisap sorunu nedeniyle ilk denemesinde toplanamayan Meclis Genel Kurulu toplantısı, 10 dakikalık aranın ardından başladı.
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Nisap sorunu nedeniyle ilk denemesinde toplanamayan Meclis Genel Kurulu toplantısı, 10 dakikalık aranın ardından başladı.
Yoklama yapılırken, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Meclis görevlisiyle yaptığı diyaloglar dikkat çekti.
Mikrofonun açık olması nedeniyle ekranda duyulan diyalogda, Meclis görevlisi Töre’yi 62’inci madde kapsamında güncel konuşma istemi olduğuna yönelik bilgilendirdi, Töre ise “Allah acısın Meclis’i gene” şeklinde yanıt verdi.
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Etiketler : meclis, ZORLU TÖRE