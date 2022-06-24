Meclis’te gündem yerel seçim

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, yerel seçiminin 4 yılda bir yapıldığını hatırlattı, Anayasa’da bu seçimlerin Haziran ayı içerisinde yapılması gerektiğinin de 1976’dan itibaren yazdığını kaydetti.

Meclis kürsüsünden bugüne kadar gerçekleşen yerel seçim tarihlerini tek tek okuyan Solyalı, Başbakanın Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nı görmezden geldiğini dile getirdi.

Solyalı, “Bu durum, tahammül edilecek durum ve tutum değildir” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu: Anayasayı ihlal ettiniz demek akademik tartışma

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yerel seçim tarihin belediyeler reformunun hayata geçmesi için Kasım ayına ertelenmesinin istendiğini savundu.

Hasipoğlu, “Anayasayı ihlal ettiniz, Hukuk Dairesi’nden bu yönde görüş geldi demek akademik bir tartışmadır” dedi.