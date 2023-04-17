Mecliste “Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı’nın ivediliği” görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı’nın ivediliği görüşülüyor…

Tasarıyla ilgili konuşmak üzere kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu yasanın amacının, Kıbrıs’ın kuzeyinin enerji politikalarının oluşturulmasında Bakanlar Kurulu ve bakana danışmanlık yapmak, enerjide strateji planı hazırlamak olduğunu anımsattı.

Erhürman, söz konusu tasarıya ilişkin ivedilik talebine olumlu oy kullanacaklarını, çünkü böylesi bir kurula ihtiyaç duyulduğunu, bunu pek çok kez dile getirdiklerini söyledi.

Erhürman, henüz komitede görüşülmesi için ivedilik istenen söz konusu yasa yürürlüğe girmeden ve üst kurul oluşturulmadan AKSA ile ihalesiz şekilde sözleşme imzalanmasının mantığını sorarak, “Siz hiçbir politikanız olmadan, ihalesiz şekilde sözleşme imzalayıp, memleketin geleceğini ipotek altına alıyorsunuz. Bunlar yapılmanda siz yine ihalesiz şekilde sözleşme yapmayı düşünürsünüz ki ihalesizliğin üçüncü oylamasını mı yapacaksınız?” sorusunu sordu.

Erhürman, “Tüm bunlar tam da stratejik eylem planının ve enerji politikalarının düzenlemesi gereken şeyler. Bunları yapmadan, ihaleli veya ihalesiz şekilde sözleşme imzalamayacaksınız değil mi? Memleketin önümüzdeki 15 yılını bağlayacak bir sözleşme imzalanacak da sonra bunları mı konuşacağız? “ soruların sordu.

Erhürman, “Çıkıp, bu üst kurul karar üretmeden sözleşme imzalayacak mısınız? Bunun meclis kürsüsünden deklare edilmesini istiyoruz” çağrısında bulundu.

Erhürman: Bu şarkı burada bitmez, finaldeymiş gibi davranmayın

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede enerji politikası ve strateji planı olmadığını vurguladı, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma yapılması gerektiğini, bunun herkes tarafından kabul edildiğini kaydetti.

Bu dönemde enerjideki gelişmelerin sürat kazandığını dile getiren Erhürman, enterkonnekte ihtimallerinin bulunduğunu söyledi.

Erhürman, “Bunlar belirlenmeden girilecek taahhütlerin engel teşkil etme, sınırlayıcı olma riski ortada duruyor” diyerek, “Bunlar yapılıp, belirlendikten sonra gerektiğinde özeldense özelden hizmet alımları gündeme gelebilir. Bu çalışmayı bilim insanları yapmalı. KIB-TEK’in güçlenmesi ile bu yapılabilir. Her şey ihtimal dahilinde… Bilim insanlarına ihtiyaç duyulan noktada, hiçbir noktada görüş alınmadan, ihalesiz şekilde bu işin yapılacak olması mantıksal olarak tutarsız” şeklinde konuştu.

Enerjiye yönelik Çarşamba günü yapılacak toplantıya değinen Erhürman, Kamu İhale Değişiklik Yasası’nın hayata geçirilmesinin ülkenin gelecek planlarına uymadığını söyledi.

Hükümete “Bu şarkı burada bitmez” diyen Erhürman, “Finalde değiliz, finaldeymiş gibi havaya girmeyin” uyarısında bulundu.