Meclis'te depremle ilgili ad-hoc komitelerin üyeleri belirlendi

Meclis Genel Kurulu’nda depreme ilişkin ad-hoc komitelerin üyeleri onaya sunuldu.

Öncelikle, Türkiye’deki depremin hukuki ve adli sürecin izlenmesine ilişkin için oluşturulan ad hoc komitenin oluşumuna ilişkin kararı görüşüldü.

Komitenin UBP’den Sadık Gardiyanoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu, Yasemin Öztürk, CTP’den Fazilet Özdenefe, Ongun Talat, DP’den Serhat Akpınar ve YDP’den Talip Atalay’dan oluşması onaylandı. . Daha sonra diğer komitelerin oluşumu da onaylandı.

Depreme Dair Mali İdari Sosyal Önlemlerin Takibine ilişkin oluşturulan ad hoc komite ise; UBP'den Hakan Dinçyürek, Fırtına Karanfil, Hasan Küçük; CTP'den Doğuş Derya, Erkut Şahali; DP'den Hasan Tosunoğlu ve YDP'den Talip Atalay’dan oluştu.

Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin ad hoc komitede UBP'den Özdemir Berova, Ahmet Savaşan, Emrah Yeşilırmak; CTP'den Devrim Barçın, Fikri Toros; DP'den Hasan Tosunoğlu ve YDP'den Talip Atalay yer aldı.

Meclis Genel Kurulu'nda bilgiye sunuşlarda ise “Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin geri alınmasına ilişkin tezkereler bilgiye sunuldu.