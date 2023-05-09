Mecliste “boş koltuk” protestosu

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğlulları, Hükümete mensup hiçbir bakanın Meclis koltuklarında bulunmamasına tepki göstermek adına Meclis kürsüsünde 15 dakika boyunca konuşmayarak, durumu protesto etti.

“Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi’nde duyarsız kalınan eğitimdeki sıkıntılar” konulu güncel konuşma için kürsüye çıkan Hamzaoğlulları, “Şu an burada hükümetten kimse yok. Konumun başlığı açık ve net, hangi bakanın burada olması gerektiğinin altı çizilmiştir” dedi.

Hamzaoğlulları, “Ben 15 dakikalık süremi sessiz kalarak kullanıp kürsüden ineceğim. Konuşmamı yapmayacağım” şeklinde konuştu.

Süresini, kürsüde durup konuşmayarak geçiren Hamzaoğlulları, süresinin dolmasına bir dakika kala, “geriye kalan süremi, hükümetin atama olduğunu ve halkın sorunlarıyla ilgilenmediğinin altını bir kez daha muhalefet vekillerinin önünde çizerek kullanmak istiyorum. Haziran ayında bu halk size gereken cevabı verecektir. Konuşmamı gelecek hafta yapacağım” diyerek kürsüden ayrıldı.