Meclis’te ‘başkan’ krizi…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün Meclis’te yaşananlarla birlikte ülkenin yönetilmediğinin bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Dün akşam geç saatlerde kendilerinin basına açıklama yapmalarından sonra CTP Grubu olarak Meclis Başkanlığı’na Danışma Kurulu’nun toplantısı için yazı verdiklerini belirten Erhürman, UBP Grubu’nun da aynı yazıyı vermiş olmasına rağmen halen Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Zorlu Töre’nin kurulu toplamadığını belirtti.

Kıbrıs Postası’nda Gazeteci Gökhan Altıner’in programında değerlendirmelerde bulunan CTP

Erhürman dün yaşananları şöyle özetledi:

“Dün sabah saatlerinde Meclis toplanacağı zaman herkesin beklentisi Faiz Sucuoğlu’nun Meclis Başkanı olarak seçileceğiydi. Nasıl olur da ‘garanti seçilecek’ denilen bir kişi 13-10 kaybediyor, anlamış değilim. Meclis Başkanını seçemezsen ya da bütçeyi geçiremezsen sen zaten hükümet değilsin. Bir var ülke kötü yönetilir, bir de var ülke yönetilmez. Şu anda ülke yönetilmiyor. Her defasında bunun somut örneklerini görüyoruz. İnsanlar bunu eğitimde de, sağlıkta da, her yerde gördü. 29 milletvekili ile 26 ‘red’ oyu çıktı. Oylama öncesinde de milletvekilleriyle tek tek görüşüldü. Akıllara durgunluk veren olaylar yaşadık. ‘Hayır’ oylarını veren kimlerdir, onu da bilmiyorlar.”