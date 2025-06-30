Meclisin son toplantısı nisaba takıldı

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi komiteye geri çekildi. Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülürken, nisap yetersizliği nedeniyle oturuma ara verildi.

“Tapu ve Kadastro Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”

Genel Kurul’da “Tapu ve Kadastro Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı” ele alındı. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun, tasarıya ilişkin Komite raporunu sundu. İçinde bulunulan çağın teknoloji çağı olduğunu belirten Atun, bu çerçevede düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Dairenin kapasite üstü yoğunluk yaşadığını dile getiren Atun, dairenin kapasitesinin artırılmasının önemli olduğunu kaydederek, “Çok iyi bir yasa hazırlandı. İnanıyorum ki dairenin önü açıldı” dedi.

Komiteden gelen yedi yasa tasarısının bugün Genel Kurul’da ele alınacağını kaydeden Atun, çalışmaları nedeniyle komite üyeleri, sendika ve STÖ temsilcileri ile meclis çalışanlarına teşekkür etti.

Tasarı madde madde görüşülmesi sonrasında oy birliğiyle onaylandı.

Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi komiteye geri çekildi

Ardından Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi görüşüldü. Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, tasarıya ilişkin raporu okudu.

Hasipoğlu: Son seçimlerde 14 bin oy karmadan dolayı yandı

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu öneri üzerine söz alarak, karma oyun kaldırılmasının söz konusu olduğunu ifade ederek, konunun diğer partilerle de istişare edildiğini belirtti.

Murat edilen partiye vurulacak mührün altındaki tercihin değil karma oy düzenlemesinin kaldırılması olduğunu ifade eden Hasipoğlu, dünyanın hiçbir yerinde karma oy uygulaması olmadığını belirtti. Hasipoğlu, son seçimlerde 14 bin oyun karmadan dolayı yandığını dile getirdi.

Muhalefetten “acele tavır”, “şeker suya mı düştü?” eleştirisi aldıklarını ifade eden Hasipoğlu, buna karşılık yapılan yanlışın düzeltileceği yanıtını verdiklerini söyledi. Bu öneriyi üç sene önce Meclis’in gündemine getirdiğini belirten Hasipoğlu, önerinin, komiteden önce partilerle görüşüldüğünü kaydetti ve muhalefetten de olumlu görüş olduklarını söyledi.

Şahali: CTP'nin oyu ret

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise, Hasipoğlu’nun hızlı şeritten ilerlemeyi tercih ettiğini ifade ederek, Meclis tarihinde Seçim ve Halk Oylaması Yasası’yla ilgili bütün değişikliklerin Ad-Hoc komite kurularak, yapıldığını hatırlattı.

Erken seçim konusunun UBP Parti Meclisi’nde görüşüldüğü ve toplantıdan bir gün sonra önerinin komiteye geldiği eleştirisinde bulunan Şahali, “Şeker suya mı düştü?” diye sordu.

Katılımcılığa açık bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirten Şahali, bugünün koşullarına uyarlanmış propaganda düzenlemesine de ihtiyaç olduğunu söyledi.

CTP’nin demokratik süreçlerin sonuna kadar çalıştırıldığı bir süreçte karma oyun kaldırılmasına onay vereceğini aktaran Şahali, bu yasayla ilgili CTP’nin oyunun ret olacağını söyledi.

Ardından Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk söz alarak, yasa önerisinin yeniden değerlendirilmek üzere komiteye geri çekilmesini önerdi. Öneri, oy birliğiyle kabul edildi.

Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Genel Kurul’da daha sonra Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun, tasarıya ilişkin raporu okudu.

Erhürman:Neden böyle bir ihtiyaç yokken, siyaseten havuzu genişletme ihtiyacı duydunuz?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tasarı üzerine söz alarak, bu akşam Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek, “Hayırlı olsun” dedi. Polis Genel Müdürü’nün emekliye ayrılacağını ifade eden Erhürman, tasarının bu konuyla da ilgili olduğuna dikkat çekti.

Yasanın genel gerekçesini okuyan Erhürman, yasa değişikliği olmadan Polis Genel Müdürü ve yardımcılarının atanabileceğini belirtti. Erhürman, böyle bir ihtiyaç varsa bunun Polis Genel Müdürlüğü’nden veya Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan gelmesi gerektiğini belirtti.

Buradaki inisiyatifin PGM’nin değil siyasetin ihtiyaçlarına binaen gibi göründüğünü ifade eden Erhürman, “Neden böyle bir ihtiyaç yokken, siyaseten havuzu genişletme ihtiyacı duydunuz?” sorusunu sordu.

Böyle bir düzenlemenin hiyerarşiyi bozacağını ifade eden Erhürman, teşkilatın içerisindeki insan kaynaklarının har vurup, harman savrulacağını söyledi.

Teşkilatın bu devletin göz bebeği olduğunu dile getiren Erhürman, ret gerekçelerinin bunlardan ibaret olduğunu kaydetti, “Son derece yanlış bir işe imza atılmak üzeredir. Bunu yapmayın” dedi.

Barçın:Adaylar arasından kimin atanacağı belli

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, Polis Genel Müdürü’nün yaş haddinden emekliliği geldiğini belirterek, bu münhale başvuru hakkına sahip üç kişi olduğunu söyledi.

Şu anda Polis Genel Müdür Yardımcılığı’na atamayı konuştuklarını dile getiren Barçın, “Polis Genel Müdür Yardımcılığı kadrolarının boşalacağını nereden biliyorsunuz?” diye sordu. Adaylar arasından kimin atanacağının belli olduğunu ifade eden Barçın, “Bize havuzu dolduracağız demeyin çünkü havuz dolu” dedi.

İlçe Polis Müdürü diye bir kadro olmadığı eleştirisinde de bulunan Barçın, “Polis Müdürü, Polis Müdürü’dür” dedi. Barçın, yasa geçtiğinden murat edilene ulaşılamayacağını belirtti.

Şahali: Polisten elinizi çekeceksiniz

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, “Bu yasa hem bir ödül hem bir ceza yasasıdır” diyerek, halihazırda Genel Müdür olarak atanabilecek üç, genel müdür yardımcısı olarak atanabilecek iki kişi olduğunu kaydetti.

Yasanın, atanmaya elverişli olan Polis Müdürlerinin önünün kesilmesine yönelik bir ceza yasası olduğunu ifade eden Şahali, bugün atamanın yapılması için Polis Örgütü Yasa Tasarısı’nın görüşülmesinin öne çekildiğini belirtti.

Polis Teşkilatından kamu güvenliği açısından beklentilerin hat safhada olduğunu belirten Şahali, “Polisten elinizi çekeceksiniz” dedi. Bu sürecin zorlu bir süreç olduğunu dile getiren Şahali, sıralı süreçlerin harfiyen yerine getirilmesi, dıştan müdahale yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Şahali, vicdan sahibi vekillerin buna olumlu oy vermemesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların sonrasında nisap yetersizliği nedeniyle oturuma ara verildi.