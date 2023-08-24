Meclisin “olağanüstü” toplantısı 14.00’e ertelendi
Cumhuriyet Meclisi'nin bugün yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının başlama saati ertelendi.
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Cumhuriyet Meclisi'nin bugün yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının başlama saati ertelendi.
Konuyla ilgili Meclis’ten yapılan açıklamada, toplantının partiler arası varılan mutabakatla saat 14.00'e alındığı belirtildi.
Meclis bugün, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) ve bağımsız milletvekillerinin talebiyle olağanüstü toplanacak.
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