"Meclis'in açılması için buradayız"
UBP-DP-YDP Hükümeti'nin küçük ortaklarından Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar, YENİDÜZEN'e Meclis konusunda görüşlerini iletti.
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Serap ŞAHİN / Lema GÖZAY
UBP-DP-YDP Hükümeti'nin küçük ortaklarından Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar, YENİDÜZEN'e Meclis konusunda görüşlerini iletti.
"Meclis'in açılması için buradayız. Meclis Genel Sekreterliği'nden açılacağı bilgisi verildi. Şimdi grup toplantısına geçiyoruz" dedi. Akpınar, gündemde seçimler Divan oluşumu ve bir önceki yıldan son görüşülmesi üzere yarım bırakılan yasaların olduğunu belirtti.
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Etiketler : meclis, SERHAT AKPINAR